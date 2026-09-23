Cómo hacer flan con caramelo de naranja sin azúcar: una receta cremosa y deliciosa

El flan es uno de esos postres que nunca pasan de moda. En esta versión, el tradicional caramelo se reemplaza por una preparación de naranja sin azúcar, logrando un resultado más liviano pero igualmente sabroso.

La receta es sencilla y lleva pocos ingredientes. La clave está en cocinar el flan a baño María y dejarlo enfriar bien antes de desmoldarlo para conseguir una textura firme y cremosa.

Ingredientes

Para el flan

500 ml de leche

4 huevos

3 cucharadas de edulcorante apto para cocción

Ralladura de 1 naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el caramelo de naranja sin azúcar

150 ml de jugo de naranja natural

Ralladura de ½ naranja

Edulcorante apto para cocción, a gusto

1 cucharadita de fécula de maíz

2 cucharadas de agua

Cómo hacer flan con caramelo de naranja sin azúcar

1. Preparar la mezcla

Colocar los huevos en un bowl y batirlos suavemente. Agregar la leche, el edulcorante, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Mezclar hasta integrar, evitando batir en exceso para que el flan no quede con demasiadas burbujas.

2. Preparar el molde

Verter la preparación en una flanera o molde apto para horno.

Colocar el molde dentro de una fuente más grande y agregar agua caliente hasta cubrir aproximadamente la mitad de la altura del recipiente. De esta manera, el flan se cocinará a baño María.

3. Cocinar

Llevar a horno precalentado a 160-170 °C durante unos 45 a 55 minutos, dependiendo del tamaño del molde.

El flan estará listo cuando los bordes estén firmes y el centro todavía tenga un ligero movimiento al sacudir suavemente el molde.

Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera durante al menos 4 horas antes de desmoldar.

Cómo hacer el caramelo de naranja sin azúcar

Para preparar la cobertura, colocar el jugo de naranja y la ralladura en una pequeña olla. Agregar el edulcorante y cocinar a fuego medio.

Disolver la fécula de maíz en las dos cucharadas de agua y añadirla a la olla. Revolver constantemente hasta que la preparación espese ligeramente.

Retirar del fuego y dejar enfriar.

Una vez desmoldado el flan, servir con el caramelo de naranja por encima. También se puede agregar un poco de ralladura de naranja para reforzar el sabor cítrico.

El resultado es un flan suave y cremoso, acompañado por una salsa de naranja aromática que aporta frescura y reemplaza al tradicional caramelo de azúcar. Es una alternativa sencilla para quienes buscan reducir el consumo de azúcar sin dejar de disfrutar de un postre casero.