Cómo hacer la quiche de puerros y queso azul más cremosa paso a paso
Una receta fácil y deliciosa. Se hace con tiempo, pero el resultado es magnífico. La sugerencia es de @pedrolambertini.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
harina 0000: 300 gr
manteca fría: 150 gr
sal fina: ½ cdita.
agua helada: 60 u 80 ml
PARA EL RELLENO: --
puerros: 10
champiñones: 300 gr
huevos: 4
crema: 350 ml
sal y pimienta: c/n
aceite de oliva: 2 cdas.
queso azul: 200 gr
Preparación
1. Para la masa: tamizar la harina y mezclar con la sal. Agregar la manteca fría en cubos y trabajar con un cornet hasta formar un arenado. Unir sin amasar con el agua helada, envolver en film y llevar a la heladera por una hora.
2. Estirar la masa sobre una mesada enharinada y forrar el molde. Llevar al freezer, recortar los bordes y cubrirlos con aluminio, presionando bien. Pinchar la base con un tenedor.
3. Horno pre calentado a 180° C y cocinar durante 20 minutos. Reservar.
4. Cortar los puerros, lavarlos con abundante agua y escurrir. Lavar los hongos y cortarlos en láminas gruesas. Saltear los puerros en aceite de oliva con sal y pimienta.
5. En un bol, batir los huevos con la crema. Incorporar los puerros salteados, los hongos crudos y el queso azul desgranado. Corregir la sazón. Verter la mezcla sobre la base precocida y hornear a la misma temperatura durante 45 minutos, hasta que el relleno esté firme y dorado.
