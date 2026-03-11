SUSCRIBITE Diario papel
45 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer la quiche de puerros y queso azul más cremosa paso a paso

Una receta fácil y deliciosa. Se hace con tiempo, pero el resultado es magnífico. La sugerencia es de @pedrolambertini.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

harina 0000: 300 gr

manteca fría: 150 gr

sal fina: ½ cdita.

agua helada: 60 u 80 ml

PARA EL RELLENO: --

puerros: 10

champiñones: 300 gr

huevos: 4

crema: 350 ml

sal y pimienta: c/n

aceite de oliva: 2 cdas.

queso azul: 200 gr

Preparación

1. Para la masa: tamizar la harina y mezclar con la sal. Agregar la manteca fría en cubos y trabajar con un cornet hasta formar un arenado. Unir sin amasar con el agua helada, envolver en film y llevar a la heladera por una hora.

2. Estirar la masa sobre una mesada enharinada y forrar el molde. Llevar al freezer, recortar los bordes y cubrirlos con aluminio, presionando bien. Pinchar la base con un tenedor.

3. Horno pre calentado a 180° C y cocinar durante 20 minutos. Reservar.

4. Cortar los puerros, lavarlos con abundante agua y escurrir. Lavar los hongos y cortarlos en láminas gruesas. Saltear los puerros en aceite de oliva con sal y pimienta.

5. En un bol, batir los huevos con la crema. Incorporar los puerros salteados, los hongos crudos y el queso azul desgranado. Corregir la sazón. Verter la mezcla sobre la base precocida y hornear a la misma temperatura durante 45 minutos, hasta que el relleno esté firme y dorado.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

tartas

Preparación

