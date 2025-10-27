SUSCRIBITE
50 min cronometro
Yo Como

Tarta souffle de brócoli ¿probaste alguna vez?

Una receta ideal para los que tienen poco tiempo para todo. La propuesta es de @chefpacoalmeida.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

tapa de tarta: 2

brócoli cocido: 500 gr

huevos: 5

polenta: 4 cdas.

queso semi duro: 200 gr

Preparación

Comenzamos procesando el brócoli (dejamos unos 3 o 4 arbolitos para después) cocido junto con los huevos. Luego mezclamos con el queso, polenta y salpimentamos.

Unimos ambas masas de tarta con queso y semillas. Colocamos en molde de 26 cm con papel manteca.

Rellenamos con base de queso, brócoli procesado, brócoli cocido y queso en hebras. Llevar a horno pre calentado a 170° C de 40 a 50 minutos.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil

tartas
