50 min
Tarta souffle de brócoli ¿probaste alguna vez?
Una receta ideal para los que tienen poco tiempo para todo. La propuesta es de @chefpacoalmeida.
Lista de Ingredientes
tapa de tarta: 2
brócoli cocido: 500 gr
huevos: 5
polenta: 4 cdas.
queso semi duro: 200 gr
Preparación
Comenzamos procesando el brócoli (dejamos unos 3 o 4 arbolitos para después) cocido junto con los huevos. Luego mezclamos con el queso, polenta y salpimentamos.
Unimos ambas masas de tarta con queso y semillas. Colocamos en molde de 26 cm con papel manteca.
Rellenamos con base de queso, brócoli procesado, brócoli cocido y queso en hebras. Llevar a horno pre calentado a 170° C de 40 a 50 minutos.
