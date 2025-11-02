SUSCRIBITE
Cómo hacer pan dulce casero, fácil, rápido y sin TACC 

Una alternativa rica y apta para celíacos que permite disfrutar de la tradición navideña sin restricciones, con ingredientes accesibles y preparación sencilla. 

Pan dulce casero sin TACC.

Se acerca diciembre y comienzan los preparativos para Navidad y Año Nuevo. Compras, regalos, decoración y sobre todo: la comida. A veces, comprar todo hecho representa un gran número en al cuenta final, por eso acá te traemos una opción casera para hacer el clásico pan dulce y de una forma apta para celíacos. 

Hacerlo en casa no solo permite adaptar la receta a los gustos personales, como poniéndole chips de chocolate, frutas abrillantadas o frutos secos, sino que también ayuda a controlar la calidad de los ingredientes. 

La textura esponjosa y el aroma característico se pueden lograr perfectamente sin harinas tradicionales, usando mezclas aptas o premezclas sin TACC. También es una excelente oportunidad para cocinar en familia, compartir el momento y darle un toque personal a la mesa navideña. 

Otra ventaja de hacerlo en casa es que se pueden evitar posibles contaminaciones cruzadas, algo fundamental para quienes son celíacos o tienen intolerancia al gluten. 

Paso a paso: cómo hacer pan dulce casero para esta Navidad 

Ingredientes:  

  • 350 g de premezcla sin gluten para panificación 
  • 80 g de azúcar 
  • 2 huevos 
  • 80 g de manteca blanda 
  • 1 cucharada de esencia de vainilla 
  • Ralladura de 1 naranja 
  • 1 cucharada de levadura seca sin TACC 
  • 120 ml de leche tibia (puede ser vegetal) 
  • Opcional: frutas abrillantadas, pasas de uva, chips de chocolate o frutos secos 

Preparación

  • En un bowl, mezclar la leche tibia con la levadura y una cucharadita de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume. 
  • En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Agregar la manteca blanda y mezclar. 
  • Incorporar la premezcla sin TACC y, por último, sumar la levadura activada. Mezclar hasta obtener una masa suave (sin amasar demasiado). 
  • Añadir las frutas, frutos secos o chips y distribuir de manera pareja. Colocar la preparación en un molde para pan dulce. 
  • Dejar levar en un lugar templado durante 45 minutos a 1 hora. 
  • Hornear a 170°C durante 35 a 45 minutos, aproximadamente, hasta que esté dorado y cocido por dentro. 
  • Dejar enfriar antes de cortar. 

