SUSCRIBITE
20 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer un rico pan de miga sin TACC para sandwichitos

@smileybelly.bybelu nos propone una receta ideal para que todos puedan disfrutar de estas delicias. Ponelo en práctica.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
20 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer un rico pan de miga sin TACC para sandwichitos

@smileybelly.bybelu nos propone una receta ideal para que todos puedan disfrutar de estas delicias. Ponelo en práctica.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

leche: 250 ml

azúcar o miel: 1 cda.

levadura seca: 10 gr

premezcla: 450 gr

goma xantica o psyllium: 1 cdita.

huevos: 2

aceite: 2 cdas.

sal: 1 pizca

agua: 250 ml

Preparación

En el bol de la batidora volcar la leche (tibia), el azúcar, la levadura, los huevos, el aceite, el agua y la sal. Batir 5 minutos. Tamizar la premezcla y batir otros 5 más.

¡Importante! Forrar una fuente de 40×30 con papel manteca (lo enmantecan generosamente), volcar la preparación, expandirla y arriba poner otra capa de papel manteca (bien enmantecado).

Dejar levar 20/30 minutos en un lugar cálido. Llevar al horno precalentado a 170° C por 20 minutos. Una vez que sale, retirar con cariño el papel de ambos lados y dejar enfriar tapado con un repasador limpio. Luego cortar con cuidado y rellenar.


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Gastronomía

sin gluten

Sin TACC

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias