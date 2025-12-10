Cómo hacer un rico pan de miga sin TACC para sandwichitos

Lista de Ingredientes leche: 250 ml azúcar o miel: 1 cda. levadura seca: 10 gr premezcla: 450 gr goma xantica o psyllium: 1 cdita. huevos: 2 aceite: 2 cdas. sal: 1 pizca agua: 250 ml

Preparación

En el bol de la batidora volcar la leche (tibia), el azúcar, la levadura, los huevos, el aceite, el agua y la sal. Batir 5 minutos. Tamizar la premezcla y batir otros 5 más.

¡Importante! Forrar una fuente de 40×30 con papel manteca (lo enmantecan generosamente), volcar la preparación, expandirla y arriba poner otra capa de papel manteca (bien enmantecado).

Dejar levar 20/30 minutos en un lugar cálido. Llevar al horno precalentado a 170° C por 20 minutos. Una vez que sale, retirar con cariño el papel de ambos lados y dejar enfriar tapado con un repasador limpio. Luego cortar con cuidado y rellenar.