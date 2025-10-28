Palmeritas sin TACC para darse un gustito

Lista de Ingredientes premezcla: 170 gr almidón de maíz: 80 gr sal: ½ cdita. margarina: 150 gr agua: 125 ml azúcar impalpable: c/n azúcar blanca común: c/n

Preparación

En un bol mezclar la premezcla con el almidón y la sal. Hacer un hueco en el centro e incorporar la margarina fría cortada en cubitos y el agua. Con las manos integrar todo, pero SIN amasar, la idea es que queden pedazos de margarina visibles. Estirar sobre la mesada con un palo de amasar, formando un rectángulo.

Doblar la masa como si fuera un librito: llevar el extremo de la derecha hacia la izquierda, y luego llevar el extremo inferior hacia el extremo superior. Estirar con el palo y repetir el doblado nuevamente. Llevar a la heladera por 5 minutos y repetir el paso anterior.

Devolver la masa a la heladera por 5 minutos más y repetir el doblado. Siempre que sea necesario, agregar almidón si la masa se encuentra demasiado pegajosa en cada vuelta.

Por último, estirar la masa a lo largo y a lo ancho, de forma rectangular. Espolvorear por encima con azúcar impalpable. Enroscar la masa desde los extremos hacia el centro. Una vez que se tocaron los dos extremos en el centro, cortar rodajas con un cuchillo de 1 centímetro de grosor.

Llevar cada rodaja a una placa forrada con papel manteca o enmantecada. Espolvorear por encima con azúcar impalpable y azúcar común. Cocinar en horno fuerte (190/200° C), previamente precalentado, durante 15 minutos. Luego, dar vuelta, bajar el horno a moderado (170/180°C) y dejar 15-20 minutos más. Dejar enfriar y servir.