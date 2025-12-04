Galletitas de queso sin gluten y facilísimas de hacer
Ideales para acompañar estas tardes de calor... con la infusión que quieras. La sugerencia es de @lightmeup.nutri.
Lista de Ingredientes
queso rallado: 80 gr
huevo: 1
queso blanco light: 2 cdas. soperas
aceite de oliva: 2 cdas. soperas
maizena: ½ taza
premezcla: 1 y 1/3 taza
provenzal, ajo molido, orégano, sal y pimienta: a gusto
Preparación
1.- En un bol colocar el huevo, el aceite, el queso rallado y el queso blanco. Mezclar. Agregar los secos, sal y pimienta.
2.- Formar una masa y estirar con palo de amasar. Luego utilizar un cortante, el que tengan, para cortar las estrellitas o círculos o cuadrados.
3.- Colocar sobre una placa y pincelar con huevo. Por encima agregar las especias que quieran y hornear, en horno pre calentado, a 175° C por 20 minutos.
Comentarios