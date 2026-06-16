Cómo hacer un sabroso y contundente pan relleno sin amasar

Lista de Ingredientes harina 0000: 500 gr levadura fresca: 21 gr aceite de oliva: 2 cdas. agua: 400 gr sal: 15 gr aceitunas negras: 150 gr tomates cherry: 100 gr aceite de oliva: a gusto tomillo: 1 brizna (hebras) queso semiduro: 100 gr

Preparación

En un recipiente agregar agua, levadura, aceite, harina y sal. Mezclar con cuchara hasta hidratar bien la harina. Tapar y cada 15 minutos empezar a plegar la masa sobre sí misma, siempre tapando luego de cada pliegue.

Cortar las aceitunas negras en rodajas. Incorporar a la masa en algunos de los pliegues.

Pelar una cabeza de ajo y colocar junto a una buena cantidad de aceite de oliva. Cocinar a fuego bien suave hasta dorar los ajos levemente, queden súper suaves y tiernos. Para los cherry cocinar en sartén con aceite y tomillo. Salpimentar y reservar.

Pasadas 2 horas de fermentación de la masa, volcar el bloque con abundante harina sobre un papel manteca y dar forma de rosca. Llevar a un horno, pre calentado, a 230° C durante 20 minutos, se tiene que dorar muy bien.

Para el relleno del pan, picar los cherry junto al ajo. Una vez listo el pan cortar sin llevar a la base, untar con la mezcla de tomates y ajo. Rallar por encima el queso y llevar nuevamente al horno a gratinar o fundir.