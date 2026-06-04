SUSCRIBITE Diario papel
6 min cronometro
Yo Como

Croquetas de pollo en menos de 10 minutos: para picotear o comer en sandwich

Un plato fácil y rápido de hacer. Lo bueno es que hasta las podés freezar. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
6 min cronometro
Yo Como

Croquetas de pollo en menos de 10 minutos: para picotear o comer en sandwich

Un plato fácil y rápido de hacer. Lo bueno es que hasta las podés freezar. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

pechuga de pollo deshuesada: 850 gr

mostaza: 1 cdita.

paprika: 1 cdita.

ajo en polvo: 1 cdita.

sal y pimienta: a gusto

ají en hojuelas o merkén (opcional): a gusto

salsa inglesa (opcional): 1 cdita.

ciboulette: 20 gr

huevos: 3

queso parmesano rallado: 20 gr

PARA LA SALSA: --

palta: 1

yogur natural sin sabor: 150 gr

mayonesa: 1 cda.

cilantro fresco: 50 gr

ají verde: 1 trozo

ajo: 1 diente

sal: a gusto

Preparación

1. Poner el pollo en un bol y condimentar con mostaza, paprika, ajo en polvo, ají, salsa inglesa, sal y pimienta. Incorporar los huevos, el ciboulette y queso rallado. Mezclar muy bien.

2. En una sartén caliente, con aceite de oliva, cocina las croquetas de pollo. Poner una cucharada generosa de la mezcla y presionar levemente para dejar la superficie más plana. Cocinar a fuego medio-bajo por 3 minutos por lado o hasta que estén doraditas.

3. Para la salsa: procesar la palta con el yogur, la mayonesa, el cilantro, el ajo, el ají y la sal hasta lograr una salsa sedosa. Y lista para disfrutar con las croquetas.


Temas

Alimentación

comidas livianas

Cómo hacer

Gastronomía

pollo

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias