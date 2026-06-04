Croquetas de pollo en menos de 10 minutos: para picotear o comer en sandwich
Un plato fácil y rápido de hacer. Lo bueno es que hasta las podés freezar. La sugerencia es de @matias_alejandroal.
Croquetas de pollo en menos de 10 minutos: para picotear o comer en sandwich
Un plato fácil y rápido de hacer. Lo bueno es que hasta las podés freezar. La sugerencia es de @matias_alejandroal.
Lista de Ingredientes
pechuga de pollo deshuesada: 850 gr
mostaza: 1 cdita.
paprika: 1 cdita.
ajo en polvo: 1 cdita.
sal y pimienta: a gusto
ají en hojuelas o merkén (opcional): a gusto
salsa inglesa (opcional): 1 cdita.
ciboulette: 20 gr
huevos: 3
queso parmesano rallado: 20 gr
PARA LA SALSA: --
palta: 1
yogur natural sin sabor: 150 gr
mayonesa: 1 cda.
cilantro fresco: 50 gr
ají verde: 1 trozo
ajo: 1 diente
sal: a gusto
Preparación
1. Poner el pollo en un bol y condimentar con mostaza, paprika, ajo en polvo, ají, salsa inglesa, sal y pimienta. Incorporar los huevos, el ciboulette y queso rallado. Mezclar muy bien.
2. En una sartén caliente, con aceite de oliva, cocina las croquetas de pollo. Poner una cucharada generosa de la mezcla y presionar levemente para dejar la superficie más plana. Cocinar a fuego medio-bajo por 3 minutos por lado o hasta que estén doraditas.
3. Para la salsa: procesar la palta con el yogur, la mayonesa, el cilantro, el ajo, el ají y la sal hasta lograr una salsa sedosa. Y lista para disfrutar con las croquetas.
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