Cómo hacer unos buñuelos de espinaca y portobellos súper crocantes
Los bocaditos ideales para invitar a la mesa, además de fáciles de hacer. La sugerencia es de @healthycooking.ar.
Lista de Ingredientes
espinacas crudas: 200 gr
portobellos: 200 gr
cebolla mediana: 1
huevos: 2
harina: 150 gr
polvo de hornear: 1 cdita.
leche: 200 ml
queso rallado: 200 gr
sal, pimienta y nuez moscada: a gusto
aceite para freír: c/n
Preparación
1- Lavar muy bien las espinacas y cortar en juliana. Reservar. Picar la cebolla de manera pequeña. Limpiar bien los portobellos y picar, pero no muy finos así se ven y se sienten dentro de los buñuelos.
2- En un bol colocar los huevos, batir solo para romperlos un poco, agregar la leche, la harina junto con el polvo de hornear y los condimentos. Formar una crema y luego agregar las verduras y el queso. Integrar muy bien hasta formar una crema. De ser necesario agregar más leche y harina. Dejar reposar unos 10 minutos para que absorba todos los sabores.
3- En una sartén u olla profunda, colocar bastante aceite y dejar calentar muy bien (este es el secreto para que salgan crocantes y sequitos).
4- Con una cuchara ir colocando la preparación en el aceite caliente. Dejar cocinar de manera pareja de ambos lados. Retirar y colocar sobre papel absorbente y listo. A disfrutar.
