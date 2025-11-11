Cómo hacer unos buñuelos de espinaca y portobellos súper crocantes

Lista de Ingredientes espinacas crudas: 200 gr portobellos: 200 gr cebolla mediana: 1 huevos: 2 harina: 150 gr polvo de hornear: 1 cdita. leche: 200 ml queso rallado: 200 gr sal, pimienta y nuez moscada: a gusto aceite para freír: c/n

Preparación

1- Lavar muy bien las espinacas y cortar en juliana. Reservar. Picar la cebolla de manera pequeña. Limpiar bien los portobellos y picar, pero no muy finos así se ven y se sienten dentro de los buñuelos.

2- En un bol colocar los huevos, batir solo para romperlos un poco, agregar la leche, la harina junto con el polvo de hornear y los condimentos. Formar una crema y luego agregar las verduras y el queso. Integrar muy bien hasta formar una crema. De ser necesario agregar más leche y harina. Dejar reposar unos 10 minutos para que absorba todos los sabores.

3- En una sartén u olla profunda, colocar bastante aceite y dejar calentar muy bien (este es el secreto para que salgan crocantes y sequitos).

4- Con una cuchara ir colocando la preparación en el aceite caliente. Dejar cocinar de manera pareja de ambos lados. Retirar y colocar sobre papel absorbente y listo. A disfrutar.