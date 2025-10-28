Recetón: arroz casi frito con pollo y brócoli en pocos minutos
Si sobra comida, siempre es bueno tener a mano una receta en la que podamos utilizar las sobras. La sugerencia es de @cocinarencasa.
Lista de Ingredientes
pechuga de pollo: 1
extracto de tomate: 1 cda.
dientes de ajo: 2
cebolla de verdeo (lo verde): 2
tomillo: 1/4 cdita.
vino blanco: 60 cc
laurel: 1 hoja
pimentón dulce o ahumado: 1/2 cdita.
brócoli cocido: 200 gr
arroz cocido: 200 gr
Preparación
Cortar la pechuga en trozos y dorar en una sartén con aceite de oliva de ambos lados. Agregar el extracto de tomate, ajo picado y mezclar.
Incorporar el vino y cocinar dos minutos hasta que evapore el alcohol. Agregar el laurel, la parte verde de la cebolla de verdeo, tomillo y pimentón. Mezclar.
Agregar el brócoli, el arroz y mezclar todo. Ahora a disfrutar.
Comentarios