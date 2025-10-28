SUSCRIBITE
10 min cronometro
Yo Como

Recetón: arroz casi frito con pollo y brócoli en pocos minutos

Si sobra comida, siempre es bueno tener a mano una receta en la que podamos utilizar las sobras. La sugerencia es de @cocinarencasa.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
10 min cronometro
Yo Como

Recetón: arroz casi frito con pollo y brócoli en pocos minutos

Si sobra comida, siempre es bueno tener a mano una receta en la que podamos utilizar las sobras. La sugerencia es de @cocinarencasa.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

pechuga de pollo: 1

extracto de tomate: 1 cda.

dientes de ajo: 2

cebolla de verdeo (lo verde): 2

tomillo: 1/4 cdita.

vino blanco: 60 cc

laurel: 1 hoja

pimentón dulce o ahumado: 1/2 cdita.

brócoli cocido: 200 gr

arroz cocido: 200 gr

Preparación

Cortar la pechuga en trozos y dorar en una sartén con aceite de oliva de ambos lados. Agregar el extracto de tomate, ajo picado y mezclar.

Incorporar el vino y cocinar dos minutos hasta que evapore el alcohol. Agregar el laurel, la parte verde de la cebolla de verdeo, tomillo y pimentón. Mezclar.

Agregar el brócoli, el arroz y mezclar todo. Ahora a disfrutar.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

pollo

Receta fácil
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias