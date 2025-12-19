SUSCRIBITE
5 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer unos ricos panqueques de avena sin azúcar, esponjosos y bajo en calorías

Para un desayuno más que sano, esta opción es facilísima y todos quedan conformes. La sugerencia es de @pulicocina.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
5 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer unos ricos panqueques de avena sin azúcar, esponjosos y bajo en calorías

Para un desayuno más que sano, esta opción es facilísima y todos quedan conformes. La sugerencia es de @pulicocina.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

avena (pueden usar harina sin TACC y hacerlos sin gluten): ½ taza

esencia de vainilla: ½ cdita.

edulcorante: 3 sobrecitos

huevo: 1

claras: 3

polvo de hornear: ½ cda.

yogur griego: 2 cdas.

manzana salteada con canela: ½ unidad

pasta de maní sin azúcar: 1 cda.

Preparación

En una licuadora colocar los ingredientes (menos la fruta, yogur y pasta de maní) y licuar hasta que estén bien integrados.

Hacer los panqueques poniendo la mezcla en partes con cuchara grande o cucharón en una sartén con spray vegetal vuelta y vuelta. Los das vuelta cuando empiecen a hacerse burbujitas y estén los bordes ya cocidos. Despacito con una espátula los volteás.

Para hacer la manzana, cortarla con cáscara y todo en cubitos. Espolvorearla con canela y edulcorante a gusto y llevarla en un plato dos minutos al microondas. También se pueden saltear en una sartén con apenas de agua hasta que estén blanditas. Servir con yogur, la manzana y pasta de maní por encima.


Temas

Alimentación saludable

Desayunos y Meriendas

Gastronomía

panqueques

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias