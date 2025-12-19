Cómo hacer unos ricos panqueques de avena sin azúcar, esponjosos y bajo en calorías
Para un desayuno más que sano, esta opción es facilísima y todos quedan conformes. La sugerencia es de @pulicocina.
Lista de Ingredientes
avena (pueden usar harina sin TACC y hacerlos sin gluten): ½ taza
esencia de vainilla: ½ cdita.
edulcorante: 3 sobrecitos
huevo: 1
claras: 3
polvo de hornear: ½ cda.
yogur griego: 2 cdas.
manzana salteada con canela: ½ unidad
pasta de maní sin azúcar: 1 cda.
Preparación
En una licuadora colocar los ingredientes (menos la fruta, yogur y pasta de maní) y licuar hasta que estén bien integrados.
Hacer los panqueques poniendo la mezcla en partes con cuchara grande o cucharón en una sartén con spray vegetal vuelta y vuelta. Los das vuelta cuando empiecen a hacerse burbujitas y estén los bordes ya cocidos. Despacito con una espátula los volteás.
Para hacer la manzana, cortarla con cáscara y todo en cubitos. Espolvorearla con canela y edulcorante a gusto y llevarla en un plato dos minutos al microondas. También se pueden saltear en una sartén con apenas de agua hasta que estén blanditas. Servir con yogur, la manzana y pasta de maní por encima.
