Cómo hacer unos ricos panqueques de avena sin azúcar, esponjosos y bajo en calorías

Lista de Ingredientes avena (pueden usar harina sin TACC y hacerlos sin gluten): ½ taza esencia de vainilla: ½ cdita. edulcorante: 3 sobrecitos huevo: 1 claras: 3 polvo de hornear: ½ cda. yogur griego: 2 cdas. manzana salteada con canela: ½ unidad pasta de maní sin azúcar: 1 cda.

Preparación

En una licuadora colocar los ingredientes (menos la fruta, yogur y pasta de maní) y licuar hasta que estén bien integrados.

Hacer los panqueques poniendo la mezcla en partes con cuchara grande o cucharón en una sartén con spray vegetal vuelta y vuelta. Los das vuelta cuando empiecen a hacerse burbujitas y estén los bordes ya cocidos. Despacito con una espátula los volteás.

Para hacer la manzana, cortarla con cáscara y todo en cubitos. Espolvorearla con canela y edulcorante a gusto y llevarla en un plato dos minutos al microondas. También se pueden saltear en una sartén con apenas de agua hasta que estén blanditas. Servir con yogur, la manzana y pasta de maní por encima.