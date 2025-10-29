Alfajores de nuez, la receta infalible de Dolli Irigoyen

Lista de Ingredientes nueces: 200 gr manteca: 200 gr harina 0000: 200 gr azúcar impalpable: 180 gr yema: 1 vainilla: 1 cdita. sal: 5 gr dulce de leche: c/n dulce de frambuesas: c/n azúcar impalpable extra: c/n

Preparación

En una placa, tostar las nueces en el horno por cuatro minutos o hasta que estén doradas. Dejar bajar la temperatura y procesar hasta obtener una harina de nuez con textura.

En la misma procesadora colocar la manteca a temperatura ambiente, agregar el azúcar impalpable, la yema de huevo, vainilla, sal y procesar por unos segundos. Apagar la máquina, agregar la harina de nuez y la harina 0000 tamizada. Seguir procesando hasta formar la masa.

Una vez integrada, envolverla en papel film y dejarla reposar en la heladera por un mínimo de media hora a dos horas. Retirar de la heladera y fresar la masa, rompiéndola suavemente con la palma de la mano. Tomar la masa nuevamente, estirarla con palote y un poco de harina extra sobre un papel manteca, hasta obtener 5 mm de espesor más o menos.

Con un cortante de alfajores formar las tapas, colocarlas en una placa de horno enmantecada o silpat y llevar a horno pre calentado a 180° C entre 10 y 12 minutos. Enfriar y rellenar con dulce de leche o dulce de frambuesas. Espolvorear con azúcar impalpable.