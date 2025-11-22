Conocé a Paco Almeida y enterate qué cocinará en el Festival Yo Como el 30 de noviembre en Roca

Inquieto, versátil y muy carismático, atento a todo tipo de desafíos en cuanto a gastronomía se refiere. Paco Almeida es un chef y periodista barilochense con más de 20 años de experiencia en la industria gastronómica, televisiva y redes sociales y este 29 y 30 de noviembre estará en el Festival Yo Como en Bodegas Humberto Canale en Roca.

“Al ser rionegrino conocía bastante sobre Yo Como y su importancia para la gastronomía local. Siempre están buenas estas movidas y trato de apoyar desde mi lado en lo que puedo. Dar a conocer la cultura gastronómica de la región, los productores, los cocineros y la gente con sus recetas y sus ingredientes, es lo que identifica muy bien la esencia de la zona”, agregó.

En cuanto al plato que va a elaborar el domingo 30 en el Festival contó que “vamos a preparar un plato sencillo, pero con un toque gourmet. Un clásico pollo frito con todos los tips para que salga de lujo, usando productos locales y acompañaremos con una ensalada tipo coleslaw de repollo y manzana. Vamos a usar pollos de la zona, sidra, manzanas y varias verduras producidas en el Alto Valle”, dijo el chef.



Paco estudió en la histórica Escuela de Hotelería y Gastronomía. Se recibió en 2002 y emigró a la ciudad de La Plata a estudiar Comunicación Social, mientras trabajaba en cocinas de la ciudad para solventar sus estudios. Contó que fueron 6 años de perfeccionamiento en Ciencias Sociales, siempre con la idea de unir ambas pasiones en un futuro: la comunicación y la gastronomía.

Al finalizar sus estudios en Comunicación comenzó su raid por el extranjero para seguir perfeccionando su arte culinario. Países como México, Canadá, Nueva Zelanda y Costa Rica fueron sus principales destinos. Vivió todo tipo de experiencias y aprendizajes, donde debió adaptarse a diferentes culturas y costumbres culinarias.



Recolectó kiwis en Nueva Zelanda, fue parrillero en un grill mexicano de Playa del Carmen, pizzero en Costa Rica, breakfast chef en un centro de esquí en Canadá, entre tantas experiencias vinculadas a la gastronomía por el mundo.

Actualmente reside en Buenos Aires y se dedica a la comunicación gastronómica, generar contenidos en redes sociales trabajando con diferentes marcas en el lanzamiento de sus productos y en streaming en el canal República Z junto a Jimena Monteverde y un gran equipo, todos los días por YouTube de 15 a 16.

Sus especialidades



A Paco le gusta mucho cocinar al aire libre. Se especializa en cocción con fuego, cocina patagónica, parrillas, disco y asadores. Con una marcada presencia de productos como cordero, trucha, frutos rojos, chocolate y las diferentes variedades de cervezas artesanales. También brinda cursos de panificados, pizzas y elaboraciones con diferentes tipos de masas.

Cómo arranca todo



“Mi primer acercamiento a la cocina fue en el año 2001 cuando decidí anotarme en la escuela de Hotelería y Gastronomía de Bariloche. Una de las escuelas más emblemáticas del país, encargada de formar y capacitar a gran parte de los profesionales hoteleros y gastronómicos. La gran diferencia de este centro de formación, con respecto a otros, es que aprendés trabajando.

“Durante la mañana se cursa la teoría y gran parte de la práctica es en servicio, ya que la escuela cuenta con un restaurante abierto mediodía y noche, donde se sirven menús especiales, se celebran eventos y degustaciones.



“Aún recuerdo el año 2001, en ese entonces bajo la estricta supervisión del chef Willy se armaban los equipos de trabajo. Éramos 25 alumnos de todas las edades, con muchas ganas de trabajar y aprender. Desde ese entonces nunca paré, y ya son más de 20 años en la industria del alimento en todas sus formas”, concluyó.

