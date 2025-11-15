Ximena Saenz en la previa del Festival Yo Como nos cuenta cómo se prepara

Es simpática, carismática, descontracturada, además sabe y le gusta cocinar… es una de sus pasiones. Ximena Saenz es cocinera, conocida por su trabajo en el programa de Cocineros Argentinos y actualmente tiene un espacio en El Gourmet. Además desarrolla contenido gastronómico para sus redes sociales, enseña en clases de cocina, tiene 2 restaurantes y es mamá de dos pequeñas.

“Estoy muy contenta de ir al Valle. Creo haber pasado alguna vez por ahí, pero no recuerdo haberme quedado. Estoy feliz porque me escribió Juan Solorza, a quién conozco hace tiempo. Fue un gustazo y una enorme emoción cuando me hizo la invitación”, comentó Ximena entusiasmada.



“Digo emocionada porque Roca es el lugar de nacimiento de mi marido, Mariano Avellaneda. Su papá fue médico en el hospital de la ciudad y él nació allá. Y más contenta estoy porque mi hija de 7 meses va a conocer la ciudad de su papá”, dijo.

Al momento de la entrevista, Ximena no tenía definido el menú con el que nos va a sorprender en el Festival Yo Como que se realiza este 29 y 30 de noviembre en Bodega Humberto Canale de Roca. “En realidad siempre decido a último momento qué es lo que voy a cocinar. Voy poniéndome al tanto sobre los productos de la zona. Me gusta utilizar productos frescos, además sé que en la región del Valle están con muchos desarrollos productivos. Quiero aprovechar ese beneficio”, comentó la cocinera.

En una breve mirada al pasado, Ximena contó sobre sus mentores y el amor por la cocina. “Me formé como cocinera y trabajé muchos años recorriendo el país con el programa Cocineros Argentinos. Eso fue fundante en mi carrera porque conocí a muchos pequeños productores que trabajan todos los días de sol a sol para obtener productos de calidad. Fue una etapa emocionante porque aprendí muchísimo, eso me define bastante como cocinera. Recorrer el país y que el hilo conductor sea la comida, conocer su gente, sus recetas… muchas de ellas no las conocía ni en la escuela de cocina las ví, eso me enriqueció muchísimo”, recordó.

“Actualmente estoy en el programa Brunch del canal El Gourmet. Estoy por grabar otro adelanto a fin de mes de meriendas para el mismo canal. Por si fuera poco tengo dos restaurantes: Casa Saenz, uno ubicado en el barrio de Palermo y otro en Belgrano. Allí trabajamos mucho con productos de todo el país que ‘recolecté’ en mis viajes. En esos restaurantes comés recetas y productos de distintos puntos del país. Tenemos vinos también de muchas provincias”, agregó.



“En mis restaurantes tratamos de hacer lo que se llama cocina viva, va cambiando con las estaciones, con productos de todos lados. Eso es lo que me emociona y me encanta comunicar, que la gente sienta orgullo de lo que tiene y tenemos en Argentina”.

En la recorrida de mentores, Ximena, mencionó a su mamá como un gran ejemplo. “Mi primera mentora fue mi mamá. Ella cocinaba para la familia en casa. Siempre lo disfrutó, no lo veía como algo pesado, ese es un recuerdo increíble. Yo veía eso y me entusiasmaba, por eso empecé a hacer pastafrolas los fines de semana de chica”.

“Cuando empecé a trabajar, la primera jefa de cocinas que tuve fue Verónica Margueritte. Ese fue el primer camino que descubrí y aprendí lo que era trabajar en gastronomía. Después, a lo largo de mi carrera, tuve la suerte de trabajar con el ‘Cala’ Calabrese. Él me guío, me legitimaba como cocinera y eso me hacía bien. Considerara que yo sabía y para mí era un orgullo total. Narda Lepes es otra mentora importante en mi vida. Tengo la suerte de tenerla cerca cuando la necesito. Ella me ayudó con mi libro ‘Apuntes de Cocina’. Es más, siempre que voy a dar un paso le consulto, me parece más que valiosa su opinión. La considero una capa total, como una hermana mayor de la gastronomía”, comentó.

Y hablando de todo un poco, la cocinera nos contó un poco de sus restaurantes. “Lo que hacemos en las cocinas de Casa Saenz tiene mucho de saludable, pero confortable. Es una cocina que está enfocada en los vegetales en que te gusten, que te atraigan sus colores. Todo muy especiado, sabroso, confortable, no es algo ‘frío’… Te da la idea de ‘voy a comer esto que es sano, pero va a ser riquísimo y me va a dar un abrazo’. Es lo que buscamos en el restaurante y lo que hago en casa”.

Ximena en su paso por Cocineros Argentinos.



“Si creo que hay un cambio grande en la cultura culinaria en Argentina. Estamos incorporando muchas más verduras y eso es algo muy positivo. Hemos encontrado un equilibrio con la proteína, que como sabemos está garantizada, solo faltaba agregar lo fresco, los vegetales. El sabor es fundamental y hay que disfrutar de comer rico, pero no pesado siempre”, concluyó Ximena.