Cuadrados de coco bañados en chocolate, el toque dulce a la hora del postre
Los golosos de la casa van a estar contentos con esta receta facilísima. La propuesta es de @mauricioasta.
Cuadrados de coco bañados en chocolate, el toque dulce a la hora del postre
Los golosos de la casa van a estar contentos con esta receta facilísima. La propuesta es de @mauricioasta.
Lista de Ingredientes
coco rallado: 250 gr
leche condensada: 1/2 taza
baño de chocolate: 300 gr
aceite de coco: 1 cdita.
Preparación
Procesar el coco rallado por 3 minutos. Añadir la leche condensada y procesar hasta obtener una masilla. Disponer la masa en una refractaria cubierta con papel manteca y alisar bien hasta un espesor de aproximadamente 1 cm.
Llevar a la heladera por 1 hora. Retirar de la heladera y cortar en cuadrados. Redondear las esquinas de cada pedazo. Reservar nuevamente en la heladera.
A baño maría, derretir el chocolate. Retirar del fuego y añadir el aceite de coco y bañar los cuadrados de coco. Colocarlos en una tabla cubierta con papel manteca y enfriar hasta que el chocolate se seque.
Comentarios