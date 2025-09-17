Cuadrados de coco bañados en chocolate, el toque dulce a la hora del postre

Lista de Ingredientes coco rallado: 250 gr leche condensada: 1/2 taza baño de chocolate: 300 gr aceite de coco: 1 cdita.

Preparación

Procesar el coco rallado por 3 minutos. Añadir la leche condensada y procesar hasta obtener una masilla. Disponer la masa en una refractaria cubierta con papel manteca y alisar bien hasta un espesor de aproximadamente 1 cm.

Llevar a la heladera por 1 hora. Retirar de la heladera y cortar en cuadrados. Redondear las esquinas de cada pedazo. Reservar nuevamente en la heladera.

A baño maría, derretir el chocolate. Retirar del fuego y añadir el aceite de coco y bañar los cuadrados de coco. Colocarlos en una tabla cubierta con papel manteca y enfriar hasta que el chocolate se seque.