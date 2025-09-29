El menú de la semana: qué comemos del 29 de septiembre al 3 de octubre por el chef Roberto Montiel
Las opciones son varias y podés elegir la que más te guste. Lo importante es que no dejes cocinar.
Una nueva semana con las más ricas recetas para poner en práctica. Con lo que tenemos a mano y con una compra que está al alcance de todos. La sugerencia de menú, donde la protagonista es la miel, esta semana es del Chef Ejecutivo, Roberto Montiel. ¡A tomar nota!
Listado de compras
- 4 pechugas de pollo
- 400 g de carne de cerdo (lomito o bondiola magra)
- 2 filetes de salmón (fresco o congelado)
- 2 limones
- 1 brócoli
- 2 zanahorias
- 1 morrón rojo
- mix de hojas verdes (lechuga, rúcula o espinaca)
- eneldo fresco o seco (opcional)
- 1 paquete de arroz blanco o jazmín
- 1 paquete de arroz integral o fideos de arroz
- 1 paquete de nueces o almendras
- queso tipo parmesano o fresco para ensalada
- miel (base de todos los platos)
- mostaza (clásica o Dijon)
- salsa de soja
LUNES: Pollo glaseado con miel y mostaza
Ingredientes
– pechugas de pollo
– miel
– mostaza
– limón
– arroz
Paso a paso
1- Salpimentar y dorar las pechugas a la plancha.
2- Mezclar miel, mostaza y jugo de limón.
3- Bañar el pollo con la mezcla y cocinar 5 minutos más.
4- Servir con arroz blanco.
MARTES: Cerdo salteado con miel y jengibre
Ingredientes
– cerdo en tiras
– ajo
– jengibre
– miel
– salsa de soja
– arroz jazmín
Paso a paso
1- Saltear el ajo y el jengibre en una sartén.
2- Agregar las tiras de cerdo y dorar.
3- Incorporar miel y salsa de soja.
4- Una vez listo, servir con arroz jazmín.
MIÉRCOLES: Salmón al horno con miel y limón
Ingredientes
– filetes de salmón
– miel
– limón
– eneldo
– verduras al vapor
Paso a paso
1- Colocar el salmón en una bandeja y salpimentar.
2- Pintar con miel, jugo de limón y eneldo.
3- Hornear por 15 minutos a 180° C.
4- A la hora de servir, acompañar con verduras al vapor.
JUEVES: Salteado de pollo con verduras y miel-soja
Ingredientes
– pollo en cubos
– brócoli
– zanahoria
– morrón
– salsa de soja
– miel
– arroz integral
Paso a paso
1- Cocinar el arroz integral aparte.
2- Saltear el pollo en un wok. Agregar verduras cortadas en tiras. Incorporar mezcla de miel + salsa de soja y saltear 5 minutos.
3- Servir sobre el arroz.
VIERNES: Ensalada tibia de pollo con aderezo miel-mostaza
Ingredientes
– pollo en tiras
– hojas verdes
– nueces
– queso
– miel
– mostaza
– aceite
– vinagre
Paso a paso
1- Dorar el pollo en una sartén y reservar tibio.
2- Preparar ensalada con hojas verdes, nueces y queso.
3- Mezclar aderezo: miel + mostaza + aceite de oliva + vinagre.
4- Servir el pollo sobre la ensalada y rociar con el aderezo.
Comentarios