El menú de la semana: qué comemos del 29 de septiembre al 3 de octubre por el chef Roberto Montiel

Una nueva semana con las más ricas recetas para poner en práctica. Con lo que tenemos a mano y con una compra que está al alcance de todos. La sugerencia de menú, donde la protagonista es la miel, esta semana es del Chef Ejecutivo, Roberto Montiel. ¡A tomar nota!

Listado de compras

4 pechugas de pollo

400 g de carne de cerdo (lomito o bondiola magra)

2 filetes de salmón (fresco o congelado)

2 limones

1 brócoli

2 zanahorias

1 morrón rojo

mix de hojas verdes (lechuga, rúcula o espinaca)

eneldo fresco o seco (opcional)

1 paquete de arroz blanco o jazmín

1 paquete de arroz integral o fideos de arroz

1 paquete de nueces o almendras

queso tipo parmesano o fresco para ensalada

miel (base de todos los platos)

mostaza (clásica o Dijon)

salsa de soja

LUNES: Pollo glaseado con miel y mostaza



Ingredientes

– pechugas de pollo

– miel

– mostaza

– limón

– arroz



Paso a paso

1- Salpimentar y dorar las pechugas a la plancha.

2- Mezclar miel, mostaza y jugo de limón.

3- Bañar el pollo con la mezcla y cocinar 5 minutos más.

4- Servir con arroz blanco.

MARTES: Cerdo salteado con miel y jengibre



Ingredientes

– cerdo en tiras

– ajo

– jengibre

– miel

– salsa de soja

– arroz jazmín



Paso a paso

1- Saltear el ajo y el jengibre en una sartén.

2- Agregar las tiras de cerdo y dorar.

3- Incorporar miel y salsa de soja.

4- Una vez listo, servir con arroz jazmín.

MIÉRCOLES: Salmón al horno con miel y limón



Ingredientes

– filetes de salmón

– miel

– limón

– eneldo

– verduras al vapor



Paso a paso

1- Colocar el salmón en una bandeja y salpimentar.

2- Pintar con miel, jugo de limón y eneldo.

3- Hornear por 15 minutos a 180° C.

4- A la hora de servir, acompañar con verduras al vapor.

JUEVES: Salteado de pollo con verduras y miel-soja



Ingredientes

– pollo en cubos

– brócoli

– zanahoria

– morrón

– salsa de soja

– miel

– arroz integral



Paso a paso

1- Cocinar el arroz integral aparte.

2- Saltear el pollo en un wok. Agregar verduras cortadas en tiras. Incorporar mezcla de miel + salsa de soja y saltear 5 minutos.

3- Servir sobre el arroz.

VIERNES: Ensalada tibia de pollo con aderezo miel-mostaza



Ingredientes

– pollo en tiras

– hojas verdes

– nueces

– queso

– miel

– mostaza

– aceite

– vinagre



Paso a paso

1- Dorar el pollo en una sartén y reservar tibio.

2- Preparar ensalada con hojas verdes, nueces y queso.

3- Mezclar aderezo: miel + mostaza + aceite de oliva + vinagre.

4- Servir el pollo sobre la ensalada y rociar con el aderezo.