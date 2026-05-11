Temporada de invierno 2026: en una ciudad de la Patagonia habilitaron la venta de pases de esquí a $100.000

Con la mirada puesta en la próxima temporada invernal, el Centro de Esquí La Hoya, ubicado a tan solo 13 kilómetros de la ciudad de Esquel (Chubut), anunció oficialmente la apertura de la venta anticipada de pases 2026. La iniciativa busca captar a los turistas que prefieren planificar sus vacaciones con tiempo y asegurar su lugar en las pistas patagónicas.

Según informó la concesionaria a cargo del cerro, el valor del pase diario quedó fijado en $100.000. El trámite se realiza de manera 100% digital, lo que permite a los visitantes llegar a la montaña e ir directamente a los medios de elevación sin demoras burocráticas en la base.

Nieve liviana y 30 pistas: el diferencial del cerro de Esquel

Desde el centro invernal destacaron que para este 2026 se reforzaron las inversiones estratégicas orientadas a la seguridad en pista y la mejora de los servicios al visitante, un plan de modernización de infraestructura que comenzó en 2019.

No obstante, el principal atractivo de La Hoya sigue siendo su geografía. Gracias a su orientación sur, la montaña goza de un microclima que permite conservar la nieve seca y liviana durante mucho más tiempo que otros complejos de la región, lo que garantiza excelentes condiciones de esquí hasta bien entrada la primavera.

Foto: Gentileza.

En cuanto a su capacidad operativa, el complejo cuenta con un desnivel de 645 metros y una cota máxima de 2.075 metros sobre el nivel del mar. La superficie esquiable se distribuye en 30 pistas diseñadas para todos los niveles (desde principiantes hasta expertos) y cuenta con una red de 8 medios de elevación.

Foto: Gentileza.

El centro de esquí se complementa directamente con la oferta hotelera, gastronómica y de servicios turísticos de la ciudad de Esquel.

Para los visitantes que llegan desde otros puntos del país, la ciudad cordillerana cuenta con conectividad aérea directa desde Buenos Aires hacia el Aeropuerto Internacional de Esquel, con vuelos que tienen una duración aproximada de dos horas y media.

Foto: Gentileza.

Cómo comprar y dónde retirar los pases en Esquel

El proceso de compra ya se encuentra habilitado y cuenta con un sistema de código QR para agilizar la entrega del pase físico. Los pasos a seguir son:

Ingresar al sitio web oficial del centro de esquí (www.skilahoya.com). Seleccionar el tipo de pase deseado y completar el pago de manera online. El sistema emitirá un código QR al usuario.

Con ese código, los turistas podrán retirar la tarjeta ya activada en dos puntos estratégicos durante la temporada invernal:

Terminal de Ómnibus de Esquel: Boletería 8 (funciona como punto de retiro anticipado o Pickup point).

Boletería 8 (funciona como punto de retiro anticipado o Pickup point). Base del Cerro La Hoya: En las ventanillas habilitadas durante el invierno.