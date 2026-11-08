Empanaditas express de carne con cheddar y pesto: una receta fácil, rápida y llena de sabor

Las empanadas son una de las opciones más elegidas cuando se busca una comida práctica y rendidora. Sin embargo, también permiten jugar con nuevos sabores y combinaciones para salir de las versiones clásicas.

En esta oportunidad, la propuesta es preparar unas empanaditas de carne con cheddar y pesto, una combinación que suma la intensidad de la carne, la cremosidad del queso y el aroma fresco de la albahaca. Además, al utilizar tapas de empanadas copetín, se pueden hacer en pocos minutos y servir como entrada, aperitivo o plato principal.

Ingredientes

12 tapas de empanadas copetín.

250 gramos de carne picada.

Media cebolla picada.

3 fetas de queso cheddar.

1 cucharada de pesto.

1 cucharadita de aceite.

Sal, pimienta y pimentón a gusto.

1 huevo para pintar.

Cómo preparar las empanaditas de carne, cheddar y pesto

Cocinar la carne: colocar el aceite en una sartén, saltear la cebolla y agregar la carne picada. Cocinar hasta que esté bien hecha. Incorporar el cheddar y el pesto: condimentar con sal, pimienta y pimentón. Apagar el fuego, agregar el queso cheddar cortado en trozos y el pesto. Mezclar hasta integrar. Rellenar las tapas: distribuir una cucharada de preparación en cada tapa de empanada. Cerrar y realizar el repulgue. Pintar y hornear: pincelar con huevo batido y llevar a horno precalentado a 200 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén doradas.

Un consejo para que queden más sabrosas

Para conseguir un relleno más cremoso, se puede agregar un pequeño cubo extra de cheddar en el centro de cada empanadita. También se pueden acompañar con una salsa de pesto y queso crema.

Una receta sencilla, con pocos ingredientes y una combinación de sabores que permite renovar un clásico de la cocina.