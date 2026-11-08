Museo Tello: años sin sede, un incendio y $71 millones previstos para conservar sus colecciones

El incendio que destruyó un depósito de la empresa Guardatodo, en el Parque Industrial de Viedma, podría haber provocado una pérdida histórica para Río Negro. En el lugar se encontraban almacenadas las colecciones del Museo Histórico y Arqueológico Eugenio Tello, cuyo patrimonio habría sido alcanzado por las llamas.

El siniestro se desató durante la tarde del jueves 5 de noviembre, en un galpón ubicado en la intersección de las calles 207 y 206. Dos dotaciones de bomberos trabajaron para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras estructuras. Las pérdidas materiales en el depósito fueron totales y no se registraron personas heridas.

Hasta el momento, no hubo una evaluación oficial que permita establecer el estado de conservación de las piezas ni precisar qué elementos estaban almacenados en el lugar.

En agosto de 2026, el Gobierno de Río Negro publicó la Licitación Pública Nº 65/2026 para alquilar un inmueble en Viedma durante 12 meses, destinado a la guarda, custodia y conservación de los bienes del Museo Tello. El presupuesto estimado fue de $71.117.000, equivalentes a unos US$45.300.

El llamado, publicado en el Boletín Oficial Nº 6516, establecía el 24 de agosto como fecha de apertura de ofertas. La contratación estaba a cargo de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura.

Incendio en Viedma: «Da mucha bronca y tristeza»

Una de las voces que se expresó fue la concejala Vanessa Cacho Devincenzi, quien anunció que desde su bloque Patria y Futuro – MDF trabajan en una presentación urgente para solicitar explicaciones al intendente y que este requiera información al Gobierno provincial.

«Da mucha bronca y tristeza pensar que gran parte o todo el patrimonio histórico del Museo Tello podría haberse perdido para siempre en el incendio de Guardatodo. Es inadmisible haber llegado a esta situación», manifestó.

La concejala también cuestionó el prolongado proceso de cierres y traslados que atravesó la institución. «Hace 16 años que el museo atraviesa cierres, traslados y promesas incumplidas. Y hoy estamos frente a la posibilidad de haber perdido parte irremplazable de nuestra historia», sostuvo.

En ese sentido, anticipó que buscarán que se esclarezca lo sucedido, se conozcan los posibles daños y se determinen las responsabilidades. También reclamó información sobre las condiciones en las que se encontraban almacenadas las colecciones.

Museo Tello: una historia de cierres, traslados y promesas de reapertura

El Museo Tello permanecía cerrado al público y sin una sede definitiva, sus colecciones habían sido embaladas y trasladadas al Parque Industrial, mientras se aguardaba una solución para recuperar un espacio de exhibición.

La institución fue fundada en 1971 y se convirtió en uno de los espacios de referencia para la preservación de la historia regional. Su acervo reúne piezas arqueológicas, históricas y paleontológicas de gran valor, entre ellas una de las colecciones arqueológicas más importantes de Río Negro, con más de 5.000 piezas de miles de años de antigüedad.

También formaban parte de su patrimonio documentos, libros antiguos, fragmentos de morteros, creaciones precolombinas, paneles y troncos petrificados. El museo contaba, además, con una Biblioteca Histórica y el Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Su trayectoria estuvo marcada por distintos cambios de sede. En 1972 se inauguró en el antiguo edificio municipal de Viedma, donde funcionaba también el Centro de Investigaciones Científicas (CIC). Durante los primeros años consolidó sus colecciones a partir de investigaciones y campañas arqueológicas que tuvieron un papel importante en la conformación del patrimonio provincial.

En 2010, el retiro del museo de su sede histórica inició un prolongado período de dificultades institucionales. Después de siete años cerrado, volvió a abrir sus puertas en 2017 en un inmueble alquilado de la calle San Martín 360, aunque esa sede tampoco sería definitiva.

A fines de 2024, la institución volvió a quedar sin un espacio para recibir visitantes. Sus colecciones fueron nuevamente embaladas y trasladadas, mientras parte del personal fue reubicado en otros organismos.

La Escuela Nº 1, un proyecto que no llegó a concretarse

Uno de los proyectos anunciados para recuperar el funcionamiento del museo fue su traslado a la antigua Escuela Nº 1 de Varones, ubicada en Rivadavia 148, un edificio declarado Monumento Histórico Provincial.

En diciembre de 2024, el Gobierno de Río Negro anunció que el espacio albergaría al Museo Tello y que su funcionamiento se articularía con la Asociación Amigos de lo Nuestro.

Sin embargo, la iniciativa no llegó a concretarse, según los antecedentes incluidos en una presentación legislativa sobre la situación del museo, las evaluaciones técnicas y arquitectónicas realizadas posteriormente descartaron ese inmueble como sede por no reunir las condiciones necesarias para conservar las piezas.

De esta manera, las colecciones continuaron almacenadas en el depósito de Guardatodo, en el Parque Industrial de Viedma, a la espera de una definición sobre su futuro.

Ahora, además de conocer el alcance de los daños, resta determinar qué ocurrió con las miles de piezas que integraban el patrimonio del Museo Tello y cuáles eran las condiciones en las que estaban guardadas.

«Queremos que se esclarezca lo sucedido, que se determinen las responsabilidades y que se proteja lo que queda«, expresó Cacho Devincenzi. Y concluyó: «Nuestra historia no se recupera después de un incendio. Se cuida antes».