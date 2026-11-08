A 50 años de un camino compartido y disfrutado en el Colegio Don Bosco de Neuquén

Emblemática fecha para este grupo de cuarenta y ocho bachilleres egresados de la undécima promoción 1976 del Colegio Don Bosco. Los recordamos a través de sus relatos, que comienzan de la siguiente manera: “Fue una promoción singular.

Los terceros A y B habían sido unificados en cuarto año y de esa unión surgió un curso de 48 alumnos, la promoción más numerosa que había tenido hasta entonces el Colegio”. “El acto de egreso se realizó en la galería del establecimiento. Los despidieron la profesora Graciela Otaño y el rector Adolfo Fernández, el recordado Padre Fito. En representación de los egresados habló José Antonio (Pepe) Paramio.

Lo singular fue que debieron organizar buena parte del viaje ellos mismos: conseguir el transporte, realizar las contrataciones y resolver los detalles necesarios. Como casi todos eran menores de edad, Emilio Martín, con sus recién cumplidos 18 años, aceptó asumir la responsabilidad legal de firmar los contratos.

El Don Bosco de entonces pertenecía a un mundo completamente diferente dado que estaba prácticamente en el límite del pueblo: allí ‘terminaba’ Neuquén y comenzaban los espacios abiertos. Se escribía con lapicera, se estudiaba en libros, la información se buscaba en bibliotecas y las cuentas se hacían sobre el papel”.

“La educación continuaba en los viajes a misionar a la Cordillera, experiencias en las que conocían otras realidades; las competencias intercolegiales y aquellas inolvidables competiciones deportivas intercursos que durante una semana transformaban por completo la vida del Colegio. Había más de quince disciplinas desde fútbol, básquet y atletismo hasta tenis de mesa y ajedrez; los cursos se organizaban, alentaban y competían con un entusiasmo que convertía al Colegio entero en un gran encuentro deportivo. Los valores salesianos que nos fueron transmitidos – y que perduraron en nosotros- a través de los años: honestidad, responsabilidad, solidaridad, comprensión, paciencia, diálogo como único medio de resolver conflictos y, sobre todo, la familiaridad, el trato cercano, sencillo y de confianza mutua entre los sacerdotes, los profesores y educandos”.

“En aquel Colegio dejaron su huella los sacerdotes Juan Gregui (su fundador), Santiago Samuel Sarriegui, Lorenzo García, Rafael Picardi y Adolfo Fernández (Padre Fito), entre otros salesianos que acompañaron aquellos años.

También permanece en el recuerdo Hermelinda Arias (Herme), la histórica portera del establecimiento. Entre los maestros de primaria se recuerda a Silvio De La Torre, José De La Torre, Pedro Vicente Cantarutti, Delia Paglialunga de Ortega, Ana Jurado, Olga Rodríguez Segat, María Teresa Lisazoain, Susana Inés Villegas de Azar, Susana Cortés y Benicio Revelant. En la secundaria estuvieron, entre otros, profesores Graciela Otaño, Héctor Lombera, María del Lanzo (Madame Pachini), Héctor Rozados, Juan Carlos Rocca, Carlos Urrere, Guillermo Viola, Juan Carlos Leonetti, Aurelio Friedrich, Fausto Contreras, Susana Campión, Mirta Chierasco, Miguel Barbeito, Funes, Rodolfo Liberatti, María del Carmen Viola de Leonetti, Gloria Siracusa, entre otros.

“Se había producido el golpe de Estado que dio comienzo a la última dictadura militar, en una Argentina atravesada por profundos enfrentamientos políticos, ideológicos y armados. Aquella violencia nos terminó tocando muy cerca: el 19 de julio de 1976 murió en un enfrentamiento el capitán Juan Carlos Leonetti, quien había sido profesor de Física del curso en cuarto año. Meses después, el 23 de diciembre de 1976, desapareció Oscar Ragni, hermano de Edgardo, uno de los integrantes de la promoción. Después cada uno siguió su camino.

Llegaron los estudios, los trabajos, las profesiones, las familias, los hijos, los encuentros y también las pérdidas. El paso de medio siglo dejó lugares vacíos: Pedro (Miki) Mendaña, Luis (Like) Oldano, Miguel Edelman, Edgardo (Zurdo) Ragni, Carlos (Pacho) Pachetti y Carlos Romero ya no están físicamente, pero siguen formando parte de la historia de nuestra promoción. Los 48 bachilleres de la Promoción 1976. Acosta, Daniel. Aostri, Alejandro. Ardito, Héctor Ángel. Aruanno, Juan Mario. Ascaso, Pablo. Bertoldi, Gustavo. Caldart, Bruno. Castro, Manuel. Chadwick Vergara, Jaime Rafael. Cofre, Eduardo. Del Pozo, Juan Claudio. Edelman, Miguel. García, Elio. González, Eduardo Lino. Gravina, Eugenio. Grisotto, Ricardo. Jara, Luis. Lombardo, Eduardo Alfredo. Martín, Emilio. Martínez, Rubén Alfredo. Martínez Waldner, Julio. Martini, Mario. Mayorga, Roberto. Mendaña, Pedro. Menéndez, Gilberto. Mirabette, Carlos. Muñoz Daniel. Oldano, Luis. Pachetti Rodolfo. Paramio, José Antonio. Pavlin, Ceferino Damián. Peláez, Víctor. Petris, Eduardo. Pianciola, Diego. Poblet, Jorge. Ragni, Edgardo. Rodríguez, Hugo. Romero Carlos. Sáez, Miguel Pedro. Sarno, Daniel. Tello, Héctor. Trobbiani, Daniel. Troncoso, Héctor. Valdez, Alex Daniel Horacio. Vera, Pedro. Villalba, Enrique R. Villalba, Henry R. Viola, Juan José”.

Merecido homenaje a la amistad, al compañerismo, a la memoria neuquina y valletana. Agradecemos tan memorables y sentidas palabras, vertidas por un grupo de personas entrañables.