Javier Milei y Patricia Bullrich cruzan tensiones por los cupos para el 2027 en la antesala de la cita con el papa León XIV

La Casa Rosada comenzó a enviar advertencias directas sobre el armado de listas para 2027 al sector liderado por la senadora Patricia Bullrich, tras una serie de movimientos legislativos y políticos que el Ejecutivo interpretó como un desafío a la conducción.

El recrudecimiento de la disputa ocurre a horas del reencuentro obligado que el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Bullrich protagonizarán este domingo durante la recepción al papa León XIV.

El factor León XIV: una pausa institucional obligada

El arribo del Sumo Pontífice desde Uruguay forzará una tregua visual entre los distintos sectores libertarios enfrentados. La agenda papal establece dos puntos de contacto ineludibles para el Gabinete:

Domingo 18:30 hs (Palacio Libertad): Recepción institucional con la presencia de Milei, Villarruel, Bullrich, legisladores, gobernadores y el cuerpo diplomático. Finalizará con discursos del Presidente y del Papa, transmitidos por cadena nacional.



Recepción institucional con la presencia de Milei, Villarruel, Bullrich, legisladores, gobernadores y el cuerpo diplomático. Finalizará con discursos del Presidente y del Papa, transmitidos por cadena nacional. Lunes 11:30 hs (Palermo): Misa central oficiada por León XIV en el Monumento a los Españoles, donde volverán a coincidir las máximas autoridades nacionales.

La agenda paralela de Patricia Bullrich en el Senado

El detonante de las amenazas electorales desde Casa Rosada fue el despliegue de una agenda propia por parte de Bullrich en la Cámara Alta, sin coordinación con la mesa política del Ejecutivo. El oficialismo identificó tres frentes de fricción generados por la senadora:

Delitos sexuales: Bullrich presentó un proyecto para declarar la imprescriptibilidad de los abusos contra menores (impulsado tras el caso Segovia). El Gobierno cuestionó la maniobra, ya que la Cámara de Diputados debatía iniciativas similares a través de legisladores propios como Damián Arabia y Laura Rodríguez Machado.



Bullrich presentó un proyecto para declarar la imprescriptibilidad de los abusos contra menores (impulsado tras el caso Segovia). El Gobierno cuestionó la maniobra, ya que la Cámara de Diputados debatía iniciativas similares a través de legisladores propios como Damián Arabia y Laura Rodríguez Machado. Ludopatía: La senadora anunció que forzará el tratamiento de la prevención de apuestas online —con media sanción de Diputados— para evitar que pierda estado parlamentario a fin de mes. En su entorno justificaron la decisión por un expreso pedido de la Iglesia en la antesala de la visita papal, pero el oficialismo expuso diferencias sobre el alcance de los controles biométricos.



La senadora anunció que forzará el tratamiento de la prevención de apuestas online —con media sanción de Diputados— para evitar que pierda estado parlamentario a fin de mes. En su entorno justificaron la decisión por un expreso pedido de la Iglesia en la antesala de la visita papal, pero el oficialismo expuso diferencias sobre el alcance de los controles biométricos. Discapacidad: Durante el plenario de comisiones, Bullrich se negó a incorporar las modificaciones específicas que le había solicitado la Casa Rosada.

La foto de Arabia, el «Plan B» y la amenaza por las listas 2027

El diputado Damián Arabia publicó una fotografía tras una reunión de la mesa chica del bullrichismo, imagen que el Gobierno decodificó como una demostración de fuerza. Desde Casa Rosada aseguraron a Infobae que varios dirigentes presentes en esa foto llamaron luego para despegarse y aclarar que apoyan la reelección de Milei.

La respuesta de la Casa Rosada apuntó directamente a los escaños del próximo año. Dirigentes oficialistas advirtieron que los legisladores del espacio de Bullrich que deben renovar bancas enfrentarán serias dificultades para obtener lugares en las listas. “El día de mañana, los cinco o seis que renuevan van a pedir cupo de Patricia y no sabemos si lo tendrán”, deslizó un referente gubernamental al mismo medio.

La tensión escaló un peldaño más tras las declaraciones radiales de Juan Pablo Arenaza, mano derecha de Bullrich. El dirigente comparó la situación política local con la reciente destitución del presidente paraguayo Santiago Peña. Un funcionario del Gobierno calificó la frase como «una locura y un peligro», al interpretar que el bullrichismo evalúa un «plan B» ante un eventual debilitamiento de Milei.

Silencio oficial ante la caída del bloque internacional

El conflicto interno se desarrolla en la que el propio Gobierno considera su semana internacional más adversa. El Presidente, que prioriza la geopolítica en su esquema de gestión, enfrentó en los últimos días la caída de sus principales aliados en el mundo:

Estados Unidos: Donald Trump sufrió una derrota contundente en las elecciones legislativas de medio término.



Donald Trump sufrió una derrota contundente en las elecciones legislativas de medio término. Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva venció a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial.



Luiz Inácio Lula da Silva venció a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial. Israel: Benjamín Netanyahu perdió su mayoría parlamentaria propia.



Benjamín Netanyahu perdió su mayoría parlamentaria propia. Paraguay: Santiago Peña fue destituido de la presidencia tras el rechazo del Congreso a su renuncia, y quedó bajo detención domiciliaria por una investigación de corrupción ligada al caso Ueno Bank.

Ante este escenario, la orden en la Casa Rosada y en la Cancillería comandada por Pablo Quirno fue el hermetismo absoluto. «Sin comentarios», fue la única respuesta oficial sobre el retroceso del bloque conservador a nivel global.