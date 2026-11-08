Un domingo de primavera a pleno: 30°C, viento y mucho sol, qué dice el pronóstico para Neuquén y Río Negro

Este domingo 8 de noviembre, el mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se tiñe de amarillo radiante, confirmando la ausencia total de precipitaciones en todo Neuquén y Río Negro.

Las condiciones de estabilidad cruzan la región de este a oeste. La masa de aire cálido eleva las marcas térmicas, consolidando un escenario primaveral ideal para disfrutar de los espacios públicos, los lagos del sur o las playas rionegrinas, aunque con la aparición de algunas ráfagas moderadas hacia la costa.

Tarde de calor y cielo despejado en el Alto Valle y centro de Neuquén este domingo 08

En el corredor productivo y el centro neuquino, el domingo invita a salir desde temprano con ropa liviana.

Neuquén capital y General Roca: Arrancaron la mañana con una mínima agradable de 10°C y alcanzarán un pico de 27°C durante la tarde. El cielo estará totalmente despejado y el viento soplará leve, sin superar los 31 km/h en las primeras horas.



Arrancaron la mañana con una mínima agradable de y alcanzarán un pico de durante la tarde. El cielo estará totalmente despejado y el viento soplará leve, sin superar los 31 km/h en las primeras horas. Zapala: El centro neuquino acompaña la tendencia de buen tiempo con una máxima de 24°C, una mínima de 10°C y viento calmo con cero probabilidad de lluvia.

Viedma y Choele Choel con máximas de 30 y gran presencia de viento este domingo

El este de Río Negro concentrará las temperaturas más altas de la jornada, exigiendo precaución por la exposición solar y la rotación del viento hacia el atardecer.

Viedma: Lidera el ranking regional de calor con una máxima agobiante de 30°C y cielo soleado. Hacia la tarde y la noche, el viento se hará sentir con ráfagas de entre 42 y 50 km/h .

Lidera el ranking regional de calor con una máxima agobiante de y cielo soleado. Hacia la tarde y la noche, el viento se hará sentir con ráfagas de entre . Choele Choel: El termómetro trepará hasta los 28°C, también acompañado por ráfagas vespertinas de hasta 50 km/h y sin rastro de nubosidad.

La cordillera de Neuquén y Río Negro reciben la primavera con un pronóstico de tardes cálidas y mucho sol

La franja andina transita un domingo inmejorable para el turismo, sin la típica nubosidad otoñal ni rastros de inestabilidad.