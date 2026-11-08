Un domingo de primavera a pleno: 30°C, viento y mucho sol, qué dice el pronóstico para Neuquén y Río Negro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma una jornada a puro sol, sin probabilidad de lluvias y con un marcado ascenso térmico. La costa atlántica liderará el ranking de calor, mientras que la cordillera ofrece un clima inmejorable para el turismo.
Este domingo 8 de noviembre, el mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se tiñe de amarillo radiante, confirmando la ausencia total de precipitaciones en todo Neuquén y Río Negro.
Las condiciones de estabilidad cruzan la región de este a oeste. La masa de aire cálido eleva las marcas térmicas, consolidando un escenario primaveral ideal para disfrutar de los espacios públicos, los lagos del sur o las playas rionegrinas, aunque con la aparición de algunas ráfagas moderadas hacia la costa.
Tarde de calor y cielo despejado en el Alto Valle y centro de Neuquén este domingo 08
En el corredor productivo y el centro neuquino, el domingo invita a salir desde temprano con ropa liviana.
- Neuquén capital y General Roca: Arrancaron la mañana con una mínima agradable de 10°C y alcanzarán un pico de 27°C durante la tarde. El cielo estará totalmente despejado y el viento soplará leve, sin superar los 31 km/h en las primeras horas.
- Zapala: El centro neuquino acompaña la tendencia de buen tiempo con una máxima de 24°C, una mínima de 10°C y viento calmo con cero probabilidad de lluvia.
Viedma y Choele Choel con máximas de 30 y gran presencia de viento este domingo
El este de Río Negro concentrará las temperaturas más altas de la jornada, exigiendo precaución por la exposición solar y la rotación del viento hacia el atardecer.
- Viedma: Lidera el ranking regional de calor con una máxima agobiante de 30°C y cielo soleado. Hacia la tarde y la noche, el viento se hará sentir con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
- Choele Choel: El termómetro trepará hasta los 28°C, también acompañado por ráfagas vespertinas de hasta 50 km/h y sin rastro de nubosidad.
La cordillera de Neuquén y Río Negro reciben la primavera con un pronóstico de tardes cálidas y mucho sol
La franja andina transita un domingo inmejorable para el turismo, sin la típica nubosidad otoñal ni rastros de inestabilidad.
- San Martín de los Andes: Marcará la temperatura más alta de la zona lacustre con 24°C de máxima y 6°C de mínima.
- Bariloche y Villa La Angostura: El termómetro oscilará entre los 21°C y 22°C durante el punto de mayor calor en la tarde, partiendo desde mínimas de 9°C y 6°C respectivamente. En toda la franja cordillerana, las probabilidades de precipitación se mantienen fijas en el 0% con vientos calmos que no superarán los 22 km/h.
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