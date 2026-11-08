Definiciones poselectorales

El resultado de Bariloche precipitó definiciones del intendente Walter Cortés, que aún antes de que cierre el comicio dio por concluida la alianza con Alberto Weretilneck -discurso que moderó días más tarde- y fijó nuevas condiciones de cara al 2027.

Cortés quiere quedarse en Bariloche un segundo mandato y busca capitalizar los cerca de 20.000 votos obtenidos (casi 7.000 más que en 2023) y la obtención de ocho de las 15 bancas de convencionales, resultado que interpreta como un respaldo personal a su gestión.

En su proyección localista, Cortés tiene otro plan: adelantar las elecciones de Bariloche en 2027 y fijarlas antes de las provinciales, que se vislumbran entre mayo y junio, según las últimas declaraciones del gobernador que juega con el joystick de fijar la fecha.

¿Los motivos? tal vez para aprovechar el envión que le dejó el 1 de noviembre con el 34% sin ser el nombre que encabezó la lista (a pesar de tener como un indicador para observar el 49% de abstención), o tal vez por desconfianza de que pasados varios meses -si la elección es en septiembre como está normado actualmente- no se pague del mismo modo el respaldo que podría dar con su partido PUL en la compulsa provincial.

Para modificar la fecha de elecciones Cortés no cambiaría la Carta Orgánica que solo dice que los comicios locales deben ir separados de los provinciales y nacionales, sino que con una ordenanza y con el mínimo exigido de seis votos puede tener el cambio en el Código Electoral Municipal donde se definió que el primer domingo de septiembre sean los comicios locales para elegir intendente.

Las expresiones del fin de la alianza con Weretilneck no cayeron bien en JSRN y desde la otra vereda salieron a recordarle a Cortés que podría tener consecuencias en la propia Convención y los cambios que quiere imponer en la Carta Orgánica con esa mayoría de ocho votos que la alianza logró, ya que dos voluntades (Julia Fernández y Leandro Lescano) responden al mandatario provincial de manera directa, ni siquiera a una fracción interna de las tantas que hay en el oficialismo provincial en la cordillera.

La advertencia hizo llamar al silencio al jefe comunal tras explicar que lo que dijo no lo quiso decir y que se trataba de una formalidad porque se deberá renegociar a futuro y también abrir el juego a otras fuerzas.

Cortés con su sello PUL tiene dos alternativas si mantiene la alianza: acompañar la eventual fórmula que lidere Weretilneck, para mantener a ese socio que trajo obras en el último tiempo a Bariloche, con una lista propia de legisladores -como lo hizo la UCR en 2023-, así podría maniobrar con cierta autonomía en la Legislatura. Otra opción es integrar a los suyos a la misma nómina donde debería negociar espacios no solo con Juntos sino también pelear posiciones con otras fuerzas aliadas.

El mensaje de las urnas a LLA

La elección municipal también llamó a la reflexión a La Libertad Avanza que planteó este comicio con una amplia alianza con el PRO y CREO como el punto de partida para el 2027. Los resultados no fueron los esperados: tercera fuerza, detrás del peronismo, que tenía erosiones con más de una lista del mismo origen, y cosechó solo la incorporación de dos convencionales, uno de los cuáles quedó desencantado de la experiencia del barro de la política.

Un dato no menor es que Aníbal Tortoriello no jugó en esta elección, aunque su sello formó parte de la coalición. El cipoleño no participó de la campaña e incluso cuando estuvo en Bariloche se reunió con el primer candidato de la lista sin mostrarse. El resultado magro no lo roza, aunque sí apunta de lleno al senador Enzo Fullone, que fue el estratega, y a las aspiraciones de la legisladora Marcela González Abdala a nivel local.