Feriado este lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV: qué cambia en los servicios en Río Negro y Neuquén

Habrá modificaciones en los servicios por el feriado. Foto: Archivo.

Por la visita histórica del papa León XIV a Argentina se decretó un feriado el lunes 9 de noviembre, por lo que habrá un fin de semana largo. Se modificará la atención comercial, los servicios y el transporte público. Las sucursales bancarias estarán sin atención comercial. Qué sucederá en Neuquén y Río Negro.

La llegada del Sumo Pontífice será este domingo por la tarde y se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

Cómo funciona los servicios en Neuquén capital por el feriado del 8 de noviembre

En Neuquén capital así funcionarán los servicios:

Recolección de residuos (Cliba): prestado con total normalidad.

prestado con total normalidad. Transporte público: circulará con los cronogramas y frecuencias correspondientes a feriados.

circulará con los cronogramas y frecuencias correspondientes a feriados. Estacionamiento medido (SAEM): sin cobro del servicio durante el lunes 9.

sin cobro del servicio durante el lunes 9. Centros de Transferencia: permanecerán cerrados el lunes 9.

permanecerán cerrados el lunes 9. Cementerios municipales: abiertos para visitas en su horario habitual de 9:00 a 19:00.

abiertos para visitas en su horario habitual de 9:00 a 19:00. Atención Ciudadana (Línea 147): el lunes funcionará en horario especial de 8 a 15.

el lunes funcionará en horario especial de 8 a 15. Emergencias (Línea 103): Operativa las 24 horas con guardias permanentes.

Operativa las 24 horas con guardias permanentes. Oficinas, paseos y turismo: el lunes contarán con atención habitual y paseos en funcionamiento (Oficina del Centro y ETON de 8:00 a 20:00, Oficina Puente Carretero de 8:00 a 2:00, y Oficina del Río en Balneario Gustavo Fahler de 8:30 a 20:00).

el lunes contarán con atención habitual y paseos en funcionamiento (Oficina del Centro y ETON de 8:00 a 20:00, Oficina Puente Carretero de 8:00 a 2:00, y Oficina del Río en Balneario Gustavo Fahler de 8:30 a 20:00). Subsecretaría de las Mujeres: dispondrá de una guardia de atención para situaciones de riesgo por violencia de género el lunes de 10:00 a 13:00. Celulares de contacto: Área Legal (299 594 0258) y Área Psicosocial (299 594 0202).

Roca: cómo funcionarán los colectivos y los comercios

Por otra parte, la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) aclaró que para los feriados nacionales «rigen las normas de descanso dominical». Por lo tanto, si «el empleado presta servicios durante esa fecha, deberá cobrar el doble de una jornada habitual».

Por último, los colectivos urbanos funcionarán con cronograma de feriados, lo que implicará una frecuencia reducida en todas las líneas.

Feriado por la visita del papa León XIV:así funcionará el Koko

En el caso del Alto Valle, la empresa KoKo modificará las frecuencias de su red de colectivos interurbanos.

Durante todo el lunes regirá exclusivamente el servicio común, quedando suspendidos los servicios expresos.

Sin bancos por el feriado por la visita del papa León XIV

El lunes 9 de noviembre por el feriado nacional los bancos no atenderán de manera presencial. El viernes 6 tampoco hubo atención por el Día del Bancario.

El martes en algunas jurisdicciones como Ciudad de Buenos Aires y Córdoba se extenderá el feriado, por lo que ese día habrá modificaciones en la actividad del Banco Central.