Prepará esta barrita Bariloche, ideal para compartir en las Fiestas de Fin de Año
Es otra versión de turrón para disfrutar en familia o con amigos. La propuesta es de @lucianogarciapastelero.
Lista de Ingredientes
chocolate semi amargo: 600 gr
dulce de leche repostero: 500 gr
pasta de avellanas o maní: 100 gr
PARA TERMINAR: --
chocolate semi amargo: 400 gr
almendras enteras: 300 gr
Preparación
1. Templar el chocolate semi amargo y reservar en un bol.
2. Por otro lado mezclar el dulce de leche y la pasta de avellanas. Agregar el chocolate templado y mezclar bien.
3. Verter la preparación entre dos láminas de acetato o papeles silicona utilizando dos reglas metálicas, una de cada lado, para dar el espesor deseado o simplemente estirando con un palo de amasar logrando que quede lo más pareja posible, logrando un rectángulo de 30 cm x 12 cm aproximado.
4. Dejar endurecer a temperatura ambiente. Retirar la lámina de acetato de la superficie. Despegar las reglas metálicas de los costados.
5. Para la terminación templar el chocolate semi amargo y verter la mitad sobre la superficie del relleno y alisar con espátula angular, dejar cristalizar por unos minutos, debe opacar y al apoyar el dedo debe quedar marcado suavemente.
6. Dar vuelta la preparación, retirar el papel adherido y repetir la cubierta de chocolate y decorar con las almendras antes que cristalice. Una vez que se pegaron las almendras, cortar las barritas de manera simétrica logrando 15 lingotes de 12 cm x 2 cm aproximados.
Tip
* Si deseamos perfumarlo con algún licor, coñac o rhum, agregar 30 cc junto con el dulce de leche. Es importante que no lleves la preparación en ningún momento a la heladera, ya que acelerará el proceso de cristalizado y no te permitirá poder cortarlo de manera prolija. Se generará quiebre y no el corte deseado.
