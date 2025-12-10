SUSCRIBITE
Yo Como

Prepará esta barrita Bariloche, ideal para compartir en las Fiestas de Fin de Año

Es otra versión de turrón para disfrutar en familia o con amigos. La propuesta es de @lucianogarciapastelero.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

chocolate semi amargo: 600 gr

dulce de leche repostero: 500 gr

pasta de avellanas o maní: 100 gr

PARA TERMINAR: --

chocolate semi amargo: 400 gr

almendras enteras: 300 gr

Preparación

1. Templar el chocolate semi amargo y reservar en un bol.

2. Por otro lado mezclar el dulce de leche y la pasta de avellanas. Agregar el chocolate templado y mezclar bien.

3. Verter la preparación entre dos láminas de acetato o papeles silicona utilizando dos reglas metálicas, una de cada lado, para dar el espesor deseado o simplemente estirando con un palo de amasar logrando que quede lo más pareja posible, logrando un rectángulo de 30 cm x 12 cm aproximado.

4. Dejar endurecer a temperatura ambiente. Retirar la lámina de acetato de la superficie. Despegar las reglas metálicas de los costados.

5. Para la terminación templar el chocolate semi amargo y verter la mitad sobre la superficie del relleno y alisar con espátula angular, dejar cristalizar por unos minutos, debe opacar y al apoyar el dedo debe quedar marcado suavemente.

6. Dar vuelta la preparación, retirar el papel adherido y repetir la cubierta de chocolate y decorar con las almendras antes que cristalice. Una vez que se pegaron las almendras, cortar las barritas de manera simétrica logrando 15 lingotes de 12 cm x 2 cm aproximados.

Tip
* Si deseamos perfumarlo con algún licor, coñac o rhum, agregar 30 cc junto con el dulce de leche. Es importante que no lleves la preparación en ningún momento a la heladera, ya que acelerará el proceso de cristalizado y no te permitirá poder cortarlo de manera prolija. Se generará quiebre y no el corte deseado.


Temas

chocolate

Cómo hacer

Fiestas de Fin de Año

Gastronomía

turrones

Preparación

