En fotos, toda la celebración de la primera vendimia en la Estancia Chimehuín

En la Estancia Chimehuín, entre Junín de los Andes y San Martín de los Andes, el sur neuquino celebró su primera vendimia dentro del calendario provincial, en una jornada que combinó producción, tradición familiar y el crecimiento de la vitivinicultura como nueva expresión del desarrollo regional.

En el corazón del sur provincial, entre Junín de los Andes y San Martín de los Andes, la Estancia Chimehuín fue escenario el pasado domingo de Pascua de una jornada que combinó trabajo, tradición y encuentro comunitario: la vendimia, una actividad que comienza a consolidarse como parte del desarrollo vitivinícola neuquino.

Se trató de la primera vendimia del sur neuquino incorporada al calendario provincial, sumando una nueva mirada a una actividad que crece sostenidamente en distintos puntos del territorio. La jornada comenzó a las 7.30 y se extendió hasta pasadas las 18, con condiciones climáticas ideales para la cosecha.

Desde temprano, unas 30 personas con experiencia en viñedos, provenientes de la zona, iniciaron las tareas. A ellos se sumaron familiares, amigos y vecinos, generando un clima de participación que trascendió lo productivo para convertirse en una experiencia compartida. La vendimia no sólo implicó cosechar uvas, sino también transmitir saberes: adultos enseñando a los más chicos, fortaleciendo una práctica que se integra a la identidad cultural y productiva de Neuquén.

La propuesta gastronómica acompañó el espíritu del encuentro. Estuvo a cargo del cocinero Claudio Abraham, junto a Patricia Radeland, quienes ofrecieron sabores locales en sintonía con la jornada.

A lo largo del año, el viñedo contó con el seguimiento cercano de Clara Rubio – administradora del establecimiento-, quien acompaña cada etapa del proceso productivo con compromiso y dedicación.

La vendimia en Estancia Chimehuín refleja una forma de producción donde el trabajo artesanal, el conocimiento acumulado y el tiempo son protagonistas. En este contexto, el vino se presenta como una expresión genuina del territorio.

Con esta experiencia, el sur neuquino se suma al circuito de vendimias provinciales, que durante marzo tuvo actividad en localidades como Cutral Co, Senillosa, San Patricio del Chañar, Neuquén y Chos Malal, consolidando el crecimiento de la actividad vitivinícola en toda la provincia y abriendo nuevas oportunidades para el turismo y la producción regional.

Fotos: Beto Delloro @beto.delloro

Edición: Horacio Lara hlara@rionegro.com.ar @larahoracio