Fiesta de la Manzana 2026: Un vistazo a las opciones que los emprendedores regionales traen a esta edición

Primera jornada de mucho calor, pero con buen ánimo. La edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Manzana comenzó y el movimiento de manera tímida, pero de a poco el predio comienza a tomar forma y color. A estas horas de la tarde, los emprendedores comenzaron a mostrar sus productos. Todos de la zona de los Valles, de la cordillera, de Río Negro, Neuquén y Chubut, entre otros se han hecho presente con su producción.

En el predio destinado a los mismos pudimos encontrar mermeladas artesanales sin gluten de la gente de Hueni. Desde hace 3 años, la fábrica de este emprendimiento familiar funciona en Villa La Angostura, pero tienen base en Neuquén capital. Preparar dulces sin gluten y elaboran 7 variedades de las cuales la estrella es una con chocolate.

En este mismo rubro la gente de la Unidad 5, Colonia Penal Subprefecto Miguel Rocha de Roca, están participando con un stand con todo tipo de productos que se elaboran en ese espacio donde los mismos internos están a cargo de la huerta y de la elaboración de mermeladas, panificados y salsas entre otras.



Desde Villa Regina tenemos helados artesanales Chabela. Un emprendimiento familiar que hace dos años se dedican a elaborar estas delicias con frutas de la región. Entre las variedades que presentan tienen pera, manzana, higos y la vedette: membrillo. Un sabor que se ha hecho popular entre los fanáticos de este postre y vale la pena probarlo, si aún no lo hicieron.

Desde Cipolletti alfajores Gemma volvieron con sus sabores de mermeladas y alfajores, precisamente, rellenos con los dulces que elaboran. Utilizan frutas de la zona como manzanas, peras, ciruelas, frutos rojos y la novedad es un alfajor de fernet. Sí, tal cual lo leen: fernet.

El recorrido sigue con Tura Craft Gin. Hace dos años atrás, una pareja de Roca que cambió el rumbo económico familiar para dedicarse a la fabricación de gin. La destilería se ubica en Cervantes y tuvieron su primera experiencia en la última Feria Nacional de Turismo que se realizó en Buenos Aires el año pasado.

La sidra no podía faltar en estas tres jornadas de la Fiesta. Entre ellos están haciendo su presentación en sociedad, desde Ingeniero Huergo: Testaruda, sidra de manzana que por ahora se podrá conseguir en Hacienda Martínez SRL. Quienes quieran degustar esta bebida, fuera de la Fiesta, pueden hacerse un viajecito a Huergo para recorrer las chacras y conocer el proceso de la manzana.



También la sidra Jaque a la Reina desde Lago Puelo dijo «presente» y en su segunda participación en la Fiesta con sus variedades de manzana, pera y sauco, un sabor imperdible para degustar. Además preparan vinagres de manzana y agua ardiente.

Las Cocinas Comunitarias de Roca también dicen presente una vez más en la Fiesta con los emprendedores que cada semana se dan cita para la elaboración de sus productos. Entre ellos encontramos productos de pastelería artesanal, panificados con harinas integrales y comunes. La fruta deshidrata tiene espacio propio, además de mix para hacer sopas. Esto es solo por mencionar algo.

Pero no todo es comida y bebida, también hay productos de cosmética de la mano de La Casa de las Rosas. Un emprendimiento de Cipolletti que apuesta a lo ecológico tanto en sus envases como en sus etiquetados. Son 90 rosales, de la llamada variedad inglesa, que perfuman cada una de las elaboraciones. Y como broche de oro presentan un shampú con orujo de manzana. Hay que ver para creer.

Las opciones son variadas y para poder conocerlas a todas hay que venir a la Fiesta. De todas formas nosotros vamos a estar contándote todo. Tenés que venir, entrar, pasear, ver, degustar y disfrutar de cada uno de los stand de emprendedores, además de los foodtrucks dispuestos en el predio con opciones para grandes y chicos.