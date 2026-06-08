“Fuego, humo y sabores”: vuelve la feria que todos eligen para disfrutar de la combinación perfecta en Neuquén

Conocé, probá y disfrutá todas las novedades de productos realizados en nuestra región que se presentarán y degustarán en esta cuarta edición de “Fuego, humo y sabores”, el festival turístico gastronómico que se realizará el próximo fin de semana, sábado 13 y domingo 14 de junio, de 18 a 23 horas, en Rincón de los Andes, cerquita del lago Lácar, en San Martín de los Andes.

Por ejemplo, se presentará la primera cerveza artesanal Gringa, sin gluten, elaborada en esta localidad cordillerana, para toda la provincia y también el primer fernet hecho en Neuquén, El Zapalino. A su vez, se realizarán brindis con vinos de viñedos de Junín de los Andes y de Meliquina, quesos juninenses de Las Vertientes y de Altos de Aluminé, acompañado por el blend de AmarTe, que ganó el premio al mejor producto nacional en Misiones y es del sur neuquino.

No faltarán los nuevos productos ahumados sanmartinenses de Don Emilio y los clásicos de Fournier, con Hongos Patagonia, las especias de Patagonia Cocina, el Gin 369 de San Martín de los Andes y también el premiado Safforn Golden Gin (gin con azafrán) que llega desde Trevelin. El Vermouth local Gramillero, o los chocolates increíbles de Mushinka, de Junín de los Andes.

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

MorAmor productos juninenses elaborados sin gluten, será otro de los protagonistas, con las increíbles propuestas de Al Sur Blends, los aceites de oliva de altísima calidad Sud, de Praderas Neuquinas, los vinos Malma y de otras bodegas de Neuquén como Puerta Oeste, Impasse y Cutral Co, pero también el Mirás, de Río Negro.

Y finalmente, completarán la grilla de expositores alfajores, miel, dulces y otros productos del corredor productivo de Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa la Angostura, a la par de propuestas de altísimo nivel que nos visitan, como los aceites de Zuccardi, de Mendoza, y los fiambres artesanales Cagnolli, de Tandil.

Con este repaso, el atractivo está a la vista: un evento único donde los productores estarán en persona allí presentando y dando a conocer sus creaciones, y donde los chefs harán con ellas grandes platos con sabores regionales. Para ir, descubrir, aprender y disfrutar. Toda la info y el acceso a las entradas en el Instagram @fuegohumoysabores.