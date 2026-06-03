Cocina en vivo con productos regionales en “Fuego, humo y sabores”: enterate de las propuestas de los chefs neuquinos

Faltan pocos días para la realización del festival turístico gastronómico “Fuego, humo y sabores” que pondrá en escena en San Martín de los Andes, una variedad de sabores, platos y productos, para disfrutar en un fin de semana imperdible, de cara al inicio de una nueva temporada de nieve. La cita es en Rincón de los Andes, los días sábado 13 y domingo 14 de junio, de 18 a 23.

En esta oportunidad, y como ya es costumbre de este evento, algunos de los más destacados chefs de Neuquén cocinarán en vivo presentando nuevos platos con productos de la región y para que los presenten los prueben y se lleven sus recetas para probarlos en casa. En esta nota te contamos quiénes son y que prepararán para esta cuarta edición de “Fuego, humo y sabores”.



En primer lugar, el sábado 13, a las 21, los chefs de San Martín de los Andes, Lucas Sepúlveda y Andrés Mora, presentarán un imperdible “Cordero del sur sobre crema tibia de ñaco y piñones tostados”.

La también sanmartinense Verónica Mellina Bares, embajadora de la gastronomía neuquina, junto a Paola Ahumada, chef y productora de Trevelin, sorprenderán con la elaboración del plato: “Ballotine de trucha aromatizada con gin de azafrán, emulsión de yogur y azafrán, crocante de maíz y piñones”. Cocinarán en vivo el sábado 13, desde las 22.

Por su parte, Claudio Abraham, chef de Junín de los Andes, junto a Emmanuel Antimi, chef del hotel Alto Traful, de Villa Traful, prepararán un “Ciervo a la plancha, con un sombrero de chocolate al 100%, sobre puré de coliflor acompañado de una pasta frita rellena de ricota casera y hongos”. Esta elaboración será el domingo 14, a las 20.30.

Finalmente, el chef de Villa la Angostura, Martín Páez, junto al chef de Chos Malal, Nahuel Sepúlveda, realizarán un plato denominado “Truchas del sur y cazuela del norte neuquino”, el domingo, desde las 21.30, para cerrar dos jornadas donde la alta gastronomía, los productos regionales, sus hacedores y los cocineros nos invitan a disfrutar con los sentidos bien despiertos.



Por supuesto, habrá brindis de inicio de temporada, degustaciones, catas guiadas y presentaciones de productos. También stands para conocer, degustar y comprar delicatesen hechas en esta región. Un evento imperdible para disfrutar en pareja o con amigos.

Las entradas, que ya pueden adquirirse en el Full del Automóvil Club Argentino (ACA), sobre avenida Koessler, o vía mensaje privado al Instagram @fuegohumoysabores, incluyen la copa del evento, un sándwich gourmet, el brindis de apertura de la temporada de nieve y la participación en todas las actividades, charlas, clases de cocina y degustaciones. El valor de la entrada por día es de $40.000 y los cupos son limitados.

El evento es organizado por Identidad Sur, con el acompañamiento del Municipio de San Martín de los Andes, desde el área de Producción y Turismo, por NeuquénTur, el ACA, Katava – Royal Prestige, Cagnoli, Corralón Austral, Tromen y Transportes Imaz.