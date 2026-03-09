Galletas de coco y chocolate: la receta más fácil y crocante
Sin tantas vueltas obtenés una elaboración realmente deliciosa. La sugerencia es de @mauricioasta.
Galletas de coco y chocolate: la receta más fácil y crocante
Sin tantas vueltas obtenés una elaboración realmente deliciosa. La sugerencia es de @mauricioasta.
Lista de Ingredientes
manteca: 140 gr
azúcar impalpable: 130 gr
huevo: 1
esencia de vainilla: 1 cdita.
harina 0000: 180 gr
coco rallado: 90 gr
sal: 1 pizca
PARA DECORAR:: --
baño de chocolate semi amargo: c/n
ralladura de limón: a gusto
sal marina: c/n
Preparación
Mezclar la manteca con el azúcar. Incorporar el huevo y la vainilla. Batir hasta que esté todo integrado. Agregar el coco e integrarlo a la preparación.
Incorporar la harina tamizada y la pizca de sal, mezclar hasta obtener una masa que no se pegue a los dedos. Envolver en papel film transparente y déjala reposar en la heladera al menos durante 30 minutos. De esta manera podrás trabajar mejor la masa y las galletas mantendrán mejor su forma durante el horneado.
Armar bolitas con la masa y aplastarlas un poco e ir colocándolas sobre la bandeja del horno con papel manteca. Espolvorea las galletas con un poco de coco rallado.
Hornear las galletas en horno precalentado a 180° C durante 15 o 20 minutos. Cuando comiencen a dorarse por los bordes, están listas. Deja que se enfríen sobre una rejilla.
Derretir el baño de chocolate en el microondas, bañar las galletas y colocar sobre una placa cubierta con papel manteca. Ir espolvoreando con ralladura de limón y algunos granos de sal.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar