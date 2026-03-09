Galletas de coco y chocolate: la receta más fácil y crocante

Lista de Ingredientes manteca: 140 gr azúcar impalpable: 130 gr huevo: 1 esencia de vainilla: 1 cdita. harina 0000: 180 gr coco rallado: 90 gr sal: 1 pizca PARA DECORAR:: -- baño de chocolate semi amargo: c/n ralladura de limón: a gusto sal marina: c/n

Preparación

Mezclar la manteca con el azúcar. Incorporar el huevo y la vainilla. Batir hasta que esté todo integrado. Agregar el coco e integrarlo a la preparación.

Incorporar la harina tamizada y la pizca de sal, mezclar hasta obtener una masa que no se pegue a los dedos. Envolver en papel film transparente y déjala reposar en la heladera al menos durante 30 minutos. De esta manera podrás trabajar mejor la masa y las galletas mantendrán mejor su forma durante el horneado.

Armar bolitas con la masa y aplastarlas un poco e ir colocándolas sobre la bandeja del horno con papel manteca. Espolvorea las galletas con un poco de coco rallado.

Hornear las galletas en horno precalentado a 180° C durante 15 o 20 minutos. Cuando comiencen a dorarse por los bordes, están listas. Deja que se enfríen sobre una rejilla.

Derretir el baño de chocolate en el microondas, bañar las galletas y colocar sobre una placa cubierta con papel manteca. Ir espolvoreando con ralladura de limón y algunos granos de sal.