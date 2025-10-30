SUSCRIBITE
10 min cronometro
Yo Como

Habanitos de chocolate caseros: fáciles, rendidores y económicos

Una receta que sale sin balanza y con poquitos ingredientes, sugerencia de @maticocinaok.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
10 min cronometro
Yo Como

Habanitos de chocolate caseros: fáciles, rendidores y económicos

Una receta que sale sin balanza y con poquitos ingredientes, sugerencia de @maticocinaok.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

manteca blanda: 2 cdas. soperas

azúcar impalpable: 5 cdas.

esencia de vainilla o ralladura de limón: c/n

huevo: 1

harina 0000: 15 cdas.

polvo de hornear: 1/2 cdita.

sal: 1 pizca

chocolate cobertura: 150 gr

Preparación

Unimos hasta formar una masa, pero sin amasar. Si la misma no se une, se le agrega una cucharada de agua. Poner la elaboración en un film, estirar y llevar al freezer unos minutos.

Retirar, sacar el film y marcar tiras verticales de más o menos 1 cm de espesor. Girar la masa y cortar tiritas de unos 7 cm de largo. Si hay sobrante de masa, se reutiliza de la misma manera.

Ponemos en una placa donde no es necesario enmantecar y vamos redondeándo las puntas de las tiritas. Llevamos a horno pre calentado a 200° C por 10 minutos, quedan súper crocantes. Una vez fríos se bañan en chocolate que puede ser con leche o chocolate semi amargo.


Temas

Cómo hacer

Gastronomía

golosinas

Repostería
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias