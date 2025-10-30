Habanitos de chocolate caseros: fáciles, rendidores y económicos

Lista de Ingredientes manteca blanda: 2 cdas. soperas azúcar impalpable: 5 cdas. esencia de vainilla o ralladura de limón: c/n huevo: 1 harina 0000: 15 cdas. polvo de hornear: 1/2 cdita. sal: 1 pizca chocolate cobertura: 150 gr

Preparación

Unimos hasta formar una masa, pero sin amasar. Si la misma no se une, se le agrega una cucharada de agua. Poner la elaboración en un film, estirar y llevar al freezer unos minutos.

Retirar, sacar el film y marcar tiras verticales de más o menos 1 cm de espesor. Girar la masa y cortar tiritas de unos 7 cm de largo. Si hay sobrante de masa, se reutiliza de la misma manera.

Ponemos en una placa donde no es necesario enmantecar y vamos redondeándo las puntas de las tiritas. Llevamos a horno pre calentado a 200° C por 10 minutos, quedan súper crocantes. Una vez fríos se bañan en chocolate que puede ser con leche o chocolate semi amargo.