Hecho en casa: milhojas crocante de papas… ¡nivel dios!

Lista de Ingredientes papas: 600 gr tomillo: 1 brizna o hebra sal y pimienta: a gusto manteca clarificada: a gusto ajo: 2 dientes leche entera: 150 ml aceite de girasol: c/n sal: a gusto

Preparación

Cortar las papas bien finas (importante no lavar las papas una vez que están cortadas o no dejarlas en remojo para que no pierdan el almidón). Mezclar las láminas con sal, tomillo y un poco de la manteca clarificada. Precalentar el horno 180° C.

Colocar las papas de manera ordenada dentro de un molde de budín con papel manteca o papel papel antiadherente, tapar con papel aluminio y cocinar 40 minutos. Chequear con un cuchillo que la papa esté bien cocida antes de retirar.

Para lograr los bastones de milhojas crocante, calentar en una sartén la manteca clarificada y luego dorar de cada lado del bastón de papa hasta lograr la consistencia deseada. Terminás con el alioli por encima hecho con los 2 dientes de ajo + 150 ml de leche + sal + aceite.

Manteca clarificada



Para la manteca clarificada solamente hay que fundir la manteca a baja temperatura y dejar que se separe la materia grasa del suero y las impurezas que tiene la manteca. Para esto vamos a colocar la manteca en una bolsa resistente y la sumergimos en agua tibia hasta que se derrita.

Ahí vas a notar cómo se separa. Tomás una tijera, cortás la puntita de la bolsa para eliminar solo el suero. Una vez que está separado hay que quedarse con la manteca y guardarla en la heladera para poder usar en cualquier preparación donde se requiera cocinar a mucha temperatura ya que la manteca clarificada resiste mayor temperatura que la manteca común .