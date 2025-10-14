La expo Aromas y Sabores vivió su 17° edición solidaria en San Martín de los Andes

La exposición gourmet que une lo mejor de la gastronomía de San Martín de los Andes con un fin solidario, se llevó a cabo el pasado sábado en el histórico Club Lacar. Más de 30 restaurantes, cafés y comercios gastronómicos de la ciudad ofrecieron sus productos y mostraron la diversidad gastronómica que se desarrolla en la ciudad.

La gran noche solidaria organizada por Puentes de Luz cumplió una vez más con las expectativas de los asistentes. Las diferentes opciones de los comercios gastronómicos hicieron gala de una noche mágica, donde el objetivo común es la solidaridad.



Hubo productos típicos como la trucha, el ciervo, embutidos y sus famosos chocolates y también propuestas de cocina de autor, sushi, pastelería, cafetería de especialidad y barras de vinos y cervezas artesanales.

Esta fiesta contó con una multitudinaria participación de vecinos, que degustaron los platos más destacados de los stands de los diferentes comercios gastronómicos que acompañaron la velada entre ellos: Almacén de Flores – Fondue; Casa de Té Arrayán; cerveza Lacar; Lo de Chacho Trattoria Gourmet; Delicias de la Patagonia; Divino Club; El Abasto; Fiambres de la Montaña; La Colo Catering; La Pierrade Lolog; Loi Suites; Mamusia Chocolate; Mamusia Helados; Merken; Casa Mosqueta; Mujica’s Coffee; Paihuen; Pantera; Pillanhue; Quinto Restaurante; Don Emilio Regionales; Riko Sushi & Wok ByNomade; Río Sur Cocina Libre de Gluten; The Boss Coffee; Torino; Piscis 2; De Paso Lolog y La Bernardita.



Con la participación de Virginia Elizalde, madrina de Puentes de Luz, y Walter Pascual, locutor y periodista local, fueron quienes animaron el evento. La consigna de la noche fue “Soñemos juntos”, como lei motiv de la velada. En las pantallas los logos de las empresas convivían con los sueños expresados por los jóvenes y adultos que concurren a los servicios que brinda Puentes de Luz, de igual forma este concepto estaba plasmado en los delantales de la noche que fueron firmados por los protagonistas de la institución.

Uno de los momentos esperados fue el vídeo institucional, que año a año es presentado con el trabajo anual y las diversas actividades que se llevan a cabo en Puentes de Luz y la importancia de su labor fomentando la autonomía de todas las personas con discapacidad que atiende y su función de apoyo fundamental para muchas familias. El video fue precedido por el saludo de Axel que se mostró orgulloso de que la institución haya elegido un tema de su autoría para presentar sus acciones.



Este año como invitado especial se contó con la presencia del cocinero Christian Petersen, quien junto a la madrina de la institución fueron los encargados de la gran subasta de cuatro camisetas. Se subastó una camiseta de River, otra de Boca ambas autografiadas por todos los jugadores de la primera división y además otra autografiada por Carlos Tevez. La vedette de la subasta fue una remera de Franco Colapinto con el sello de su firma y un cuadro del artista Milo Locket. Este momento fue precedido por los saludos de Dolli Irigoyen, Carlos Tevez, Milo Locket, Franco Armani y Anibal Colapinto, padre de Franco.

Hicieron posible la Expo de Aromas y Sabores de la Patagonia en su 17° edición: Banco Provincia de Neuquén, Paraje Lolog, Corralón Austral, Casino Magic, Club Lacar, Sicla, Cotesma, Corralón Patagónico, Amonite Apart Hotel, Transporte Imaz, Hotel de Montaña Río Hermoso, Bartulos, Distribuidora Puelche, Heineken, Bodega La Celia, PTP Seguridad Privada y Patagonia Run.





Al ingresar los participantes del evento eran invitados a realizar una visita virtual a las instalaciones de Puentes de Luz con el apoyo y respaldo de BIT COTESMA. Además, se realizaron sorteos con increíbles premios.

En los días previos y en el evento se promovió una campaña: “Transforma vidas con un clic, cada peso cuenta”. La gente aportó y podrá seguir haciéndolo al Alias: puentesdeluzsma



El gran cierre estuvo a cargo de Roque Narvaja que deleitó a los presentes con su actuación y sus clásicos eternos. Para redondear la noche, los organizadores del evento y directivos de la institución soplaron las velitas celebrando los 19 años de vida, prometiendo un reencuentro en el 2026 cuando la institución esté cumpliendo sus 20 años.