La Noche de la Pizza y la Empanada llega a Neuquén y Río Negro: conocé los descuentos imperdibles
Locales de Neuquén y Río Negro confirmaron su participación con promociones especiales en la jornada más esperada por los amantes de la pizza y las empanadas.
El próximo martes 16 de septiembre, las pizzerías y casas de empanadas de todo el país abrirán sus puertas con descuentos imperdibles: 50% en pizzas y 3×2 en empanadas. Así se vivirá la 42ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada, un clásico gastronómico que cada año convoca a miles de fanáticos.
Organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), el encuentro busca promover el consumo y potenciar las ventas de los locales participantes.
Según informaron, en esta edición cada comercio definirá cuáles de sus productos estarán en promoción, ofreciendo 50% de descuento en pizzas y 3×2 en empanadas. Además, los clientes podrán acceder a un mapa interactivo para visualizar los locales adheridos y las promociones disponibles.
La inscripción es gratuita para pizzerías y casas de empanadas de todo el país, a través de la web oficial del evento.
La Noche de la Pizza y la Empanada: locales adheridos en Neuquén
En la provincia de Neuquén, varios locales ya confirmaron su participación:
Neuquén Capital
- Lo de Pablo (Quilembai 3090)
- Olivia (Julio Argentino Roca 298)
- Kiosco De Empanadas (Islas Malvinas 290)
- Big Pizza Neuquén (Buenos Aires 252)
- Central de Pizzas y Empanadas – Neuquén 2 (Gral. Manuel Belgrano 2178)
- Solo Empanadas (Av. del Trabajador 3382)
Plottier
- Olivia (Río Colorado 152)
Centenario
- XXL Pizzas (Ing. Ballester 453)
Villa Pehuenia
- Parador del Lago (Los Maitenes & Los Cóndores)
Villa Traful
- TraFood (Villa Traful)
Río Negro: locales adheridos
En Río Negro, la iniciativa también tendrá amplia repercusión con múltiples locales adheridos:
Cipolletti
- Olivia (Leandro N. Alem 1100)
- Lo de Jacinto (Leandro N. Alem 157)
San Carlos de Bariloche
- Pizza Rock (Av. Las Victorias 26)
- Olivia (Mitre 585)
- Kiosco De Empanadas (Av. Ángel Gallardo 1056)
- Big Pizza Bariloche 2 (Pagano 275)
Las Grutas
- Big Pizza (Gral. Conesa 260)
La Noche de la Pizza y la Empanada se consolidó como un evento federal que impulsa tanto a las grandes cadenas como a los pequeños comercios de cada barrio.
Comentarios