La Noche de la Pizza y la Empanada llega a Neuquén y Río Negro: conocé los descuentos imperdibles

Llega la 42ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada” con importantes descuentos.

El próximo martes 16 de septiembre, las pizzerías y casas de empanadas de todo el país abrirán sus puertas con descuentos imperdibles: 50% en pizzas y 3×2 en empanadas. Así se vivirá la 42ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada, un clásico gastronómico que cada año convoca a miles de fanáticos.

Organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), el encuentro busca promover el consumo y potenciar las ventas de los locales participantes.

Según informaron, en esta edición cada comercio definirá cuáles de sus productos estarán en promoción, ofreciendo 50% de descuento en pizzas y 3×2 en empanadas. Además, los clientes podrán acceder a un mapa interactivo para visualizar los locales adheridos y las promociones disponibles.

La inscripción es gratuita para pizzerías y casas de empanadas de todo el país, a través de la web oficial del evento.

La Noche de la Pizza y la Empanada: locales adheridos en Neuquén

En la provincia de Neuquén, varios locales ya confirmaron su participación:

Neuquén Capital

Lo de Pablo (Quilembai 3090)

Olivia (Julio Argentino Roca 298)

Kiosco De Empanadas (Islas Malvinas 290)



Big Pizza Neuquén (Buenos Aires 252)

Central de Pizzas y Empanadas – Neuquén 2 (Gral. Manuel Belgrano 2178)

Solo Empanadas (Av. del Trabajador 3382)

Plottier

Olivia (Río Colorado 152)

Centenario

XXL Pizzas (Ing. Ballester 453)

Villa Pehuenia

Parador del Lago (Los Maitenes & Los Cóndores)

Villa Traful

TraFood (Villa Traful)

Río Negro: locales adheridos

En Río Negro, la iniciativa también tendrá amplia repercusión con múltiples locales adheridos:

Cipolletti

Olivia (Leandro N. Alem 1100)

Lo de Jacinto (Leandro N. Alem 157)

San Carlos de Bariloche

Pizza Rock (Av. Las Victorias 26)

Olivia (Mitre 585)

Kiosco De Empanadas (Av. Ángel Gallardo 1056)

Big Pizza Bariloche 2 (Pagano 275)

Las Grutas

Big Pizza (Gral. Conesa 260)

La Noche de la Pizza y la Empanada se consolidó como un evento federal que impulsa tanto a las grandes cadenas como a los pequeños comercios de cada barrio.