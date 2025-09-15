SUSCRIBITE
La Noche de la Pizza y la Empanada llega a Neuquén y Río Negro: conocé los descuentos imperdibles

Locales de Neuquén y Río Negro confirmaron su participación con promociones especiales en la jornada más esperada por los amantes de la pizza y las empanadas.

Llega la 42ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada” con importantes descuentos.

El próximo martes 16 de septiembre, las pizzerías y casas de empanadas de todo el país abrirán sus puertas con descuentos imperdibles: 50% en pizzas y 3×2 en empanadas. Así se vivirá la 42ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada, un clásico gastronómico que cada año convoca a miles de fanáticos.

Organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), el encuentro busca promover el consumo y potenciar las ventas de los locales participantes.

Según informaron, en esta edición cada comercio definirá cuáles de sus productos estarán en promoción, ofreciendo 50% de descuento en pizzas y 3×2 en empanadas. Además, los clientes podrán acceder a un mapa interactivo para visualizar los locales adheridos y las promociones disponibles.

La inscripción es gratuita para pizzerías y casas de empanadas de todo el país, a través de la web oficial del evento.

La Noche de la Pizza y la Empanada: locales adheridos en Neuquén

En la provincia de Neuquén, varios locales ya confirmaron su participación:

Neuquén Capital

  • Lo de Pablo (Quilembai 3090)
  • Olivia (Julio Argentino Roca 298)
  • Kiosco De Empanadas (Islas Malvinas 290)
  • Big Pizza Neuquén (Buenos Aires 252)
  • Central de Pizzas y Empanadas – Neuquén 2 (Gral. Manuel Belgrano 2178)
  • Solo Empanadas (Av. del Trabajador 3382)

Plottier

  • Olivia (Río Colorado 152)

Centenario

  • XXL Pizzas (Ing. Ballester 453)

Villa Pehuenia

  • Parador del Lago (Los Maitenes & Los Cóndores)

Villa Traful

  • TraFood (Villa Traful)

Río Negro: locales adheridos

En Río Negro, la iniciativa también tendrá amplia repercusión con múltiples locales adheridos:

Cipolletti

  • Olivia (Leandro N. Alem 1100)
  • Lo de Jacinto (Leandro N. Alem 157)

San Carlos de Bariloche

  • Pizza Rock (Av. Las Victorias 26)
  • Olivia (Mitre 585)
  • Kiosco De Empanadas (Av. Ángel Gallardo 1056)
  • Big Pizza Bariloche 2 (Pagano 275)

Las Grutas

  • Big Pizza (Gral. Conesa 260)

La Noche de la Pizza y la Empanada se consolidó como un evento federal que impulsa tanto a las grandes cadenas como a los pequeños comercios de cada barrio.


Neuquén

Río Negro

