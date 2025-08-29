¡Vuelve el Festival Yo Como! El 29 y 30 de noviembre, en la bodega Canale, en Roca

¡Vuelve uno los eventos gastronómicos más relevantes de la cocina patagónica!

El Festival “YO COMO” ya tiene fecha de realización: será el 29 y 30 de noviembre en la centenaria Bodega Humberto Canale, en Roca.

Escena de una de las ediciones anteriores del Festival Yo Como, organizado por editorial «Río Negro»

Esta nueva edición promete deslumbrar con los mejores protagonistas de la gastronomía para descubrir nuevos sabores, disfrutar una salida distinta entre foodtrucks, stands, mercado, área de fuegos y viñedos, entre otras opciones.

De este modo, la gastronomía, la producción, la música y el paisaje asegurarán una experiencia inolvidables tanto para curiosos como para los más exigentes sibaritas. Para ir en familia y amigos.

Habrá degustaciones, visitas guiadas por la bodega, clases magistrales y promoción de productos de emprendedores: lo que es tendencia, nuevo y original estará en este festival.

Vista parcial de la entrada a la Bodega Humberto Canale, en Roca.

Los y las chefs convocados, además de ser conocidos y destacados, serán los perfectos anfitriones del encuentro. Todos ellos y ellas han forjado su propia identidad culinaria a fuerza de ingredientes, combinaciones y trabajo profesional constante. Cada uno tendrá su lugar, que compartirá por momentos con otros colegas, para compartir lo que ya han empezado a idear hasta en los mínimos detalles.

Cabe recordar que la bodega se ubica a 8 km de la ciudad. Aquí los viñedos ocupan 160 hectáreas de excelentes y añosas vides. Fundada en 1909, Humberto Canale tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la vitivinicultura patagónica. Produce 1,5 millones de botellas al año (más de un millón de litros) y emplea alrededor de 400 personas durante la etapa de la vendimia. En sus viñedos predominan las espalderas, ideales para uvas de calidad.

En noviembre de 2019 se hizo una de las ediciones de este festival en este viñedo, con un éxito de convocatoria inédito para la ciudad; por ello, ahora se espera a más de 7.000 asistentes.

En este paraíso productivo será la cita, el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, en la bodega Humberto Canale.

Mails para interesados en participar del Festival Yo Como:



Productores y emprendedores: emprendedores.yocomo@rionegro.com.ar



Food trucks de comida y bebida; gastronomia: yocomo@rionegro.com.ar

Consultas: 2996556598.