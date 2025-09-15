El menú de la semana: qué cocinar del 15 al 19 de septiembre por el chef Roberto Montiel

«Hace un par de semanas iniciábamos este especial de cocina, con una introducción en la que, entre otras cosas, les hablaba sobre las técnicas que podíamos emplear para cocinar de esta forma. Como recordaran les comentaba que no había técnica de cocina que se le escapase a la inventiva, por eso hoy les quería traer esta selección con 6 recetas para cocinar a fuego rápido».

«Son recetas sencillas, con toque mediterráneo, completos, baratos, para todos los días, sin medir, sin ingredientes extraños y sin necesidad de complementos alimenticios. No duden en cambiar o suprimir cualquier ingrediente por otro que más les guste», Roberto Montiel – Chef Ejecutivo / Casa Blanca Restaurante y Eventos Del grupo Global.

Lista de compras

4 costeletas

6 pechugas de pollo

1 masa de tarta

12 tapas de empanada

200 gr de queso rallado

2 morrones

2 cebollas

2 zanahorias

1 zucchini

1 tomate

1 lata de choclo cremoso

1 cabeza de Ajo

1 paquete de ricota

2 remolachas

1 calabazas criollas o anco

1 mix de semillas

100 gr jamón crudo

3 huevos

1 kilo de arroz

400 cc de crema

harina c/n

LUNES: Pollo a la mostaza a la miel y semillas con puré de calabaza

Ingredientes (para 4 personas):

– 3 pechugas de pollo

– 1 zapallo (el que prefieran)

Para la salsa

– perejil

– 250 cc de crema

– 2 cditas. mostaza a la miel

– 2 cditas. aceite de oliva o de maíz

– 1 cebolla chica

– vinagre de alcohol

– 50 gr mix de semillas



Preparación

1. Cocinar la calabaza cortada al medio sin semillas, al horno, cara abajo con un poquito de aceite, también la pueden hervir si no cuentan con tiempo.

2. Cortar las pechugas en láminas finas. Calentar una sartén y dorar las pechugas a fuego alto. Reservar y dejar la sartén en el fuego.

3. Picar la cebolla, ponerla en la sartén a fuego fuerte y una vez cocida agregar la crema. Esperar que la crema llegue a ebullición, salpimentar. Agregar la mostaza y revolver hasta que se disuelva, en ese momento agregar unas gotas de vinagre y las semillas.

4. Agregar el pollo a la salsa y terminar de cocinar. Rectificar la sazón.

5. Servir el pollo caliente en un plato, con perejil picado fresco y el puré de calabaza. Reservar un poco del puré frío, enfilmado en la heladera.

* Es muy importante dejar enfriar el puré antes de guardar en la heladera, así no se pone feo.

MARTES: Costeleta a la gremolata y arroz a la manteca

Ingredientes (para 4 personas):

– 4 costeletas

– arroz

– 4 dientes de ajo

– manteca

Para la salsa gremolata

– ralladura de 1 limón (solo parte amarilla)

– 2 dientes de ajo

– perejil fresco (hojas de 5-6 ramitas)

– aceite de oliva (opcional, cantidad necesaria)



Preparación

1. Hervir el arroz, cuando termine la cocción agregar la manteca y terminar de cocinar.

2. Cocinar las costeletas a gusto.

3. Picar el perejil, agregar la ralladura de limón, los ajos picados y el aceite mezclar y servir con las costeletas por encima de las mismas y el arroz de guarnición.

MIÉRCOLES: malfattis de remolacha en salsa de calabaza

Ingredientes (para 4 personas):

– 2 remolachas medianas

– el puré de calabaza reservado en la heladera

– 1 paquete de ricota

– 3 yemas de huevo

– 150 gr de harina de trigo o 200 gr de premezcla sin TACC

Para la salsa

– 200 de crema

– puré de calabaza ya reservado



Preparación

1. Hervir la remolacha y rallarla con la ayuda de un rallador.

2. Colocar en un bol junto con la ricota desmenuzada y la mitad de la harina y las yemas. Mezclar todos los ingredientes con una cuchara hasta obtener una masa homogénea, algo grumosa, por unos 3 o 4 minutos.

3. Una vez que esté lista la masa formar esferas del tamaño de una nuez, con ayuda de las palmas de las manos. Pasarlas por harina para que no se peguen entre sí.

4. En una olla hervir agua con sal. Sumar los malfattis y cocinar por 3 minutos, hasta que suban a la superficie.

5. En una olla aparte hervir la crema y agregar el puré de calabaza hasta que esté homogéneo.

6. Colar los malfattis y servir con salsa de calabaza.

* Puede ser con espinaca, acelga y hasta un mix de verduras en este caso agregar un poco mas de harina.

JUEVES: borcettas al horno con salsa de tomate

Ingredientes:

– 1 docena de tapas de empanada

– 1 morrón

– 1 zucchini

– 1 tomate

– 1 cebolla de verdeo

– 1 cebolla chica

– 1 zanahoria

– queso rallado

– 2 huevos

– 1 lata de tomate perita entero

Para la salsa

– 1 lata de tomate perita entero

– 1 cebolla chica

– 1 zanahoria

– 1 morrón



Preparación

1. Poner todos los ingredientes de la salsa en la licuadora. Poner la salsa en la olla y cocinar a fuego suave, salpimentar.

2. Hacer un relleno con las verduras cortadas a gusto (pequeño). Cocinar, dejar enfriar y agregar el huevo y el queso rallado.

3. Poner el relleno en el centro de cada tapa y cerrar en forma de bolsa, como un monedero, el tamaño debe ser para servir 3 por porción.

4. Poner en una olla, con agua hirviendo, hasta que suban las borsettas, cuando estén cocidas servir con la salsa de tomate por encima.

* Pueden poner cualquier tipo de relleno para esta preparación

VIERNES: saltimboca de pollo con mix de verdes

Ingredientes (para 4 personas):

– 3 pechugas de pollo

– 8 fetas de jamón crudo

– mix de hojas verdes

– manteca

– vino marsala u oporto (los vamos a seguir utilizando)

– hojas de salvia (1 por lonja de pollo)



Preparación

1. Cortar las pechugas de pollo en lonjas. Poner una hoja de salvia sobre el pollo y envolver con el jamón crudo, no agregar sal por el jamón.

2. Poner una sartén al fuego. Cuando esté caliente, poner un poco de manteca y cocinar el pollo. Una vez que lo den vuelta, agregar el vino. Si no tiene, puede ser un poco de caldo dejar cocinar y servir con el mix de hojas verdes

Express 15 minutos: tarta de choclo

Ingredientes:

– 1 lata de choclo cremoso

– 2 cdas. de queso crema

– 100 gr de queso rallado

– 2 huevos

– sal y pimienta a gusto



Preparación

1. Mezclar pisando bien con un tenedor para integrar todos los ingredientes. Se pueden agregar dados de queso tipo mozzarella o cualquier queso que tengan. Aceitar una tartera, cubrir con 1 tapa de tarta y rellenar con la pasta de choclos.

2. Cocinar en horno mediano hasta que se levante y se vea cocida la cubierta. Cuando la cubierta esté firme, subir un poco el horno para dorar la tarta y los bordes de la masa. ¡Y listo!