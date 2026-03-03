Zapala ya palpita el campeonato nacional e internacional de asadores: la grilla completa
Del viernes al domingo en el céntrico Paseo La Estación, el evento fusiona la pasión por el asado con espectáculos artísticos, clases de cocina y la feria Zapala Emprende.
En Zapala, ya comenzó la cuenta regresiva para lo que será la 5º edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca, que se iniciará el próximo viernes y se extenderá hasta el domingo, en el céntrico Paseo La Estación.
El evento, que combina la gastronomía con espectáculos artísticos, clases de cocina, y la feria Zapala Emprende, se ha convertido en uno de los más convocantes del amplio calendario de actividades que lleva adelante el municipio, entre los que se destacan también la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FIC) y el Festival Patagónico de la Empanada.
El intendente, Carlos Koopmann, aseguró que “para los zapalinos representa un gran orgullo poder organizar estos eventos, donde se conjugan nuestra identidad y nuestras tradiciones, y que representan una oportunidad para motorizar a la economía local, porque las reservas en los alojamientos están casi completas, los comercios tienen mayor movimiento por la gente que llega a la ciudad, y además nuestros emprendedores cuentan con un espacio ideal para ofrecer sus productos”.
“Toda la ciudad espera con muchas ansias el campeonato de asadores, y eso se refleja en el trabajo mancomunado que llevamos adelante entre el sector público y el privado, que nos acompaña en este gran desafío”, remarcó el jefe comunal.
Cuándo empieza el campeonato de asadores de Zapala
El campeonato nacional, que es el que despierta la mayor atracción por parte del público, se realizará el domingo 8, a partir de las 7:30. Ya hay confirmados 51 equipos, procedentes de distintas provincias del país, como Río Negro, Mendoza, La Pampa, y representantes de diferentes localidades de Neuquén.
En el caso del certamen internacional, tendrá lugar el sábado, desde las 9:30, y hasta el momento ya se inscribieron 15 equipos de Argentina, Chile y Uruguay.
La gran novedad de esta nueva edición del campeonato, será el Asadores Kids, que tendrá lugar el viernes, a partir de las 19, y del que podrán participar equipos con integrantes de 6 a 12 años, y un adulto que hará las veces de fogonero, colaborando en el encendido y control del fuego.
En este caso, se trata de una actividad formativa y recreativa, no reviste carácter competitivo ni se establecerá un orden de mérito.
Las y los pequeños asadores, deberán cocinar el tradicional asado banderita a la parrilla, con guarnición, y tendrán un máximo de una hora para presentar su plato.
“Incluimos esta nueva categoría como un espacio de participación y recreación, pensando en fomentar la tradición del asado pero además promoviendo el trabajo en equipo y el aprendizaje”, dijo Koopmann.
El programa completo del evento
Viernes 6
- 19:00: Acto de apertura y comienzo del Asadores Kids.
- En el escenario se presentarán Matías y Anabella Hermosilla, Kutral Fem, Grupo Municipal de Danzas Folclóricas.
- 22:00: Ventolera
- 23:00: El Despojo
- 00:00: Ernesto Guevara
- 01:00: Naiara Ghent
- 02:00: Proyecto Chamamecero
Sábado 7
- 09:30: Comienzo del Campeonato Internacional
- 19:30: Premiación Campeonato Internacional
- 20:00: “Cocina Academia Mexicana del Asado”, con Vianney Cortés Viguri y Jorge Álvaro Ruiz.
- 20:45: “Desposte y cortes del chivo”, con Cristian Sánchez.
- 21:15: Cocina Neuquina “Platos a base de chivo”, con Ezequiel González y Claudio Abraham.
- 21:45: Destape del tradicional curanto, a cargo de Madame Papin, Valentín Galdon Ritvo, Guillermo Busquiazo y Raíces del Pehuén.
- 22:00: Guille Quiroz
- 23:00: Gabriel y La Juntada
- 00:00: Los Entrerrianos Isondú
- 01:00: Las Flores de Yungai
- 02:00: Cristian y sus tejanos de la cumbia
Domingo 8
- 07:30: Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca
- 11:00: Payadores Luis y Thomás Hernández
- 19:00: “Cocina Chile y Argentina”, con Karen Gutiérrez, Nicolás Ortiz y Martín Mosquera.
- 20:00: Máster class con Madame Papin y Guillermo Busquiazo
- 21:00: Premiación Campeonato Nacional
- 22:00: Los Dueños del Amor
- 23:00: Los Forasteros
