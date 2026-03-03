Zapala ya palpita el campeonato nacional e internacional de asadores: la grilla completa

El campeonato nacional e internacional de asadores se realizará el domingo 8, a partir de las 7:30. (Gentileza).

En Zapala, ya comenzó la cuenta regresiva para lo que será la 5º edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca, que se iniciará el próximo viernes y se extenderá hasta el domingo, en el céntrico Paseo La Estación.

El evento, que combina la gastronomía con espectáculos artísticos, clases de cocina, y la feria Zapala Emprende, se ha convertido en uno de los más convocantes del amplio calendario de actividades que lleva adelante el municipio, entre los que se destacan también la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FIC) y el Festival Patagónico de la Empanada.

El intendente, Carlos Koopmann, aseguró que “para los zapalinos representa un gran orgullo poder organizar estos eventos, donde se conjugan nuestra identidad y nuestras tradiciones, y que representan una oportunidad para motorizar a la economía local, porque las reservas en los alojamientos están casi completas, los comercios tienen mayor movimiento por la gente que llega a la ciudad, y además nuestros emprendedores cuentan con un espacio ideal para ofrecer sus productos”.

“Toda la ciudad espera con muchas ansias el campeonato de asadores, y eso se refleja en el trabajo mancomunado que llevamos adelante entre el sector público y el privado, que nos acompaña en este gran desafío”, remarcó el jefe comunal.

Tendrán una hora para presentar la pieza. (Foto: Gentileza).

Cuándo empieza el campeonato de asadores de Zapala

El campeonato nacional, que es el que despierta la mayor atracción por parte del público, se realizará el domingo 8, a partir de las 7:30. Ya hay confirmados 51 equipos, procedentes de distintas provincias del país, como Río Negro, Mendoza, La Pampa, y representantes de diferentes localidades de Neuquén.

En el caso del certamen internacional, tendrá lugar el sábado, desde las 9:30, y hasta el momento ya se inscribieron 15 equipos de Argentina, Chile y Uruguay.

La gran novedad de esta nueva edición del campeonato, será el Asadores Kids, que tendrá lugar el viernes, a partir de las 19, y del que podrán participar equipos con integrantes de 6 a 12 años, y un adulto que hará las veces de fogonero, colaborando en el encendido y control del fuego.

En este caso, se trata de una actividad formativa y recreativa, no reviste carácter competitivo ni se establecerá un orden de mérito.

Las y los pequeños asadores, deberán cocinar el tradicional asado banderita a la parrilla, con guarnición, y tendrán un máximo de una hora para presentar su plato.

“Incluimos esta nueva categoría como un espacio de participación y recreación, pensando en fomentar la tradición del asado pero además promoviendo el trabajo en equipo y el aprendizaje”, dijo Koopmann.

El programa completo del evento

Viernes 6

19:00: Acto de apertura y comienzo del Asadores Kids. En el escenario se presentarán Matías y Anabella Hermosilla, Kutral Fem, Grupo Municipal de Danzas Folclóricas.

Acto de apertura y comienzo del Asadores Kids. 22:00: Ventolera

Ventolera 23:00: El Despojo

El Despojo 00:00: Ernesto Guevara

Ernesto Guevara 01:00: Naiara Ghent

Naiara Ghent 02:00: Proyecto Chamamecero

Sábado 7

09:30: Comienzo del Campeonato Internacional

Comienzo del Campeonato Internacional 19:30: Premiación Campeonato Internacional

Premiación Campeonato Internacional 20:00: “Cocina Academia Mexicana del Asado”, con Vianney Cortés Viguri y Jorge Álvaro Ruiz.

“Cocina Academia Mexicana del Asado”, con Vianney Cortés Viguri y Jorge Álvaro Ruiz. 20:45: “Desposte y cortes del chivo”, con Cristian Sánchez.

“Desposte y cortes del chivo”, con Cristian Sánchez. 21:15: Cocina Neuquina “Platos a base de chivo”, con Ezequiel González y Claudio Abraham.

Cocina Neuquina “Platos a base de chivo”, con Ezequiel González y Claudio Abraham. 21:45: Destape del tradicional curanto, a cargo de Madame Papin, Valentín Galdon Ritvo, Guillermo Busquiazo y Raíces del Pehuén.

Destape del tradicional curanto, a cargo de Madame Papin, Valentín Galdon Ritvo, Guillermo Busquiazo y Raíces del Pehuén. 22:00: Guille Quiroz

Guille Quiroz 23:00: Gabriel y La Juntada

Gabriel y La Juntada 00:00: Los Entrerrianos Isondú

Los Entrerrianos Isondú 01:00: Las Flores de Yungai

Las Flores de Yungai 02:00: Cristian y sus tejanos de la cumbia

Domingo 8