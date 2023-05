Los licores a base de piñón tendrán su espacio en el Festival Nacional del Chef Patagónico en Pehuenia

María Teresa «Coti» Esthowas encontró no sólo la fórmula de sus especialidades gastronómicas, licores a base de piñón, sino que en Villa Pehuenia descubrió su lugar en el mundo: “Pehuenia te atrapa, no te quieres ir. Esto es maravilloso, la paz, la tranquilidad que hay acá es incomparable. Pasear por el bosque, es sentirse feliz, no hay cansancio, vivo feliz en este lugar”, comparte. Durante el fin de semana del 5 al 7 de mayo participará con sus productos en la Fiesta Nacional del Chef Patagónico en Villa Pehuenia.

A partir de conectarse con el bosque, con la tranquilidad y el silencio de esa zona, María Teresa pudo comprender la importancia de esa riqueza milenaria que traen las araucarias y sus frutos, los piñones. “La araucaria, el pehuén, es el pan, es el alimento de los pueblos aborígenes. Y para mí ha sido una maravilla porque debido al piñón he sacado estos productos tan nobles, ricos y lindos. El piñón es rico en hidratos de carbono, tiene proteínas y tiene lípidos, es un buen alimento. Y estoy feliz de que salieron tantos productos derivados del piñón. Un día me bajó una fórmula, que fue la del licor del piñón. De ahí fui trabajando mucho y probando”.



Hace 23 años que trabaja con el piñón y elabora licores. Con gran ansiedad espera la Fiesta Nacional del Chef Patagónico para dar a conocer su producto, reencontrarse con sus clientes y disfrutar de tres días mágicos en la localidad. “En la fiesta participo desde sus inicios. Me llamaron por mis productos derivados del piñón. La fiesta del chef es muy importante dado que damos a conocer el lugar, nuestros productos, nuestras comidas, viene gente de todos lados, pasa a ser un prestigio para toda la localidad. Estamos felices que hayamos sido nombrado fiesta nacional”, comparte con entusiasmo María Teresa.

En otoño, cuando los colores amarillos, anaranjados y cobrizos se apoderan del paisaje, en la zona de Villa Pehuenia y Moquehue ya se está armando una fiesta que estimula paladares y producciones regionales. Se trata de la decimonovena edición de la Fiesta del Chef Patagónico, en su primera edición como Fiesta Nacional. En un increíble escenario rodeado de bosques, lagos y montañas, las cocineras y los cocineros de esa zona y un poco más allá, compartirán sus creaciones alimentarias vinculadas a las producciones locales.

María Teresa Esthowas junto a otra cantidad de elaboradoras y emprendedores tienen la oportunidad de dar a conocer los productos cargados de identidad, magia y logros. “Lo que más valoro de la fiesta del chef es que se pone la importancia en el piñón y además, la gente prueba las cosas nuevas, que con tantos años y esfuerzo se han podido lograr. Me gustan muchos mis productos, porque no me igualan en sabores, me gustan los sabores intensos. Es un don que uno tiene. ¡Voto por mis productos de piñón, y más ahora que tengo permisos nacionales de comercialización! Estoy feliz de lograr mis cosas”, dice con enorme alegría María Teresa.