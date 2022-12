Messi y Guillier Riquelme: la historia de dos mundiales y un alfajor

@victoriarodriguezrey

Messi de pibe cambiaba goles por alfajores. Esta golosina era la primera motivación de Lionel cuando era un niño. Así lo cuenta Carlos Marconi, diciendo que para incentivarlo le daba un alfajor por cada gol que marcaba. «Como hacía cuatro o cinco goles por partido traté de complicar la cosa y le dije que le daría dos alfajores por cada gol con la cabeza” dijo el director técnico hace unos años.

Almendra Guillier Riquelme, en la fábrica que tiene en la casa de sus padres, en El Hoyo, en plena demostración de cómo hace sus alfajores, días atrás, en el evento Enbhiga Bienestar.

Lionel Messi y Almendra Guillier Riquelme tienen dos cosas en común: la debilidad por los alfajores y haber ganado un mundial. Este año Almendra se presentó humildemente al Mundial del Alfajor y ganó. “Para participar del mundial del alfajor creo que fue más el impulso que me dio la gente, que la fe que yo me tenía”.

Almendra Guillier Riquelme es cocinera y estudió en Bariloche en la Escuela de Hotelería y Gastronomía.

“Después de que me gradué, trabajé varios años en cocina, me cansé y me fui hacia la administración. Sin embargo hubo un momento que me hizo volver a mi esencia, volver a cocinar. En el período de pandemia, en casa con más tiempo libre, surge la idea de volver a la gastronomía a buscar un lugar amoroso dentro de ese oficio, y también un lugar independiente», afirma.

Quién no se rinde ante este alfajor hecho por Almendra Riquelme.

«Fue difícil también porque era salir de la seguridad de un sueldo fijo, para ver qué pasaba, sobre todo en contexto de pandemia. Tuve bastantes dudas, miedos, pero hoy estoy agradecida de haberlo hecho porque también hago algo que me hace feliz”, reflexiona Almendra en su pequeña fábrica que la tiene en la propiedad de sus padres, en El Hoyo, Chubut.

Comenzó hace dos años y medio a hacer pruebas de recetas de alfajores hasta lograr el punto exacto entre la técnica y su gusto personal.

Almendra posa junto a sus padres y hermana, en la casa familiar, en El Hoyo. Es aquí mismo donde la pastelera tiene su emprendimiento.

“En un contexto de pandemia -y como todo el mundo- me encontraba encerrada en casa sola, quería elaborar algo rico, que me gustara a mí principalmente. Siempre digo que el alfajor que hice fue pensando en eso, en algo que me guste mucho. Por eso los alfajores tienen mucho dulce de leche y un chocolate de primera calidad. También está bañado en chocolate cobertura negro, que es un chocolate super puro y de primera”, explica la cocinera.

Tanta fue la aceptación y demanda del producto que llegó el momento en que tuvo que decidir en dejar su trabajo vinculado a la actividad administrativa. Y fue así, que desde el día que Almendra decidió prender el horno, no frenó más.

Almendra muestra en su fábrica cómo elabora sus alfajores mundiales. Allí degustamos uno por uno. En la próxima Fiesta Nacional de la Fruta Fina a realizarse 6, 7 y 8 de enero 2023 en El Hoyo los fans foodies podrán conocerla personalmente y consumir sus creaciones.

“Empecé haciendo alfajores en casa. La primera tanda que hice fueron 60. Lógicamente tuve que empezar a regalarlos, a decirle a la familia que los pasen a buscar. Comencé a convidarlos porque para mí era mucho y encima yo quería mejorarlos y seguir probando otras combinaciones.”

“Nosotros tenemos una chacra familiar acá en el Hoyo que se llama Los Retamos (de ahí el nombre de los alfajores), donde producimos fruta fina y huerta de manera orgánica a escala familiar. Frutillas, grosellas, frambuesas, arándanos, guindas, son las frutas que tenemos y con las cuales mi mamá siempre elaboró dulces y mermeladas caseras. Entonces se me ocurrió usar esas mermeladas para los alfajores. Es decir que son alfajores de elaboración artesanal con la fruta de nuestra chacra. Esa es la característica que se destaca en los alfajores, el sabor intenso, que da cuenta de un producto genuino elaborado en Patagonia” comparte, orgullosa.

Tre men do.

Este 2022 sucedieron dos mundiales. Uno que finalizó con el resultado más añorado, y en agosto, el mundial del alfajor. En una propuesta de 11 categorías y con un jurado de grandes expertos y expertas. Almendra se animó, se presentó con su preferido, un alfajor triple que tiene dulce de leche y dulce de frambuesa, y ganó. “Haber ganado el concurso de alfajores fue un estallido. Venía trabajando bien en la comarca pero me costaba mucho salir al resto del país porque al no conocerme ni conocer el producto, no los pedían. El mundial me dio la posibilidad de decir que somos los que ganamos el mundial del alfajor, y eso me posiciona en un lugar que me era muy difícil llegar. Ahora se me abrieron algunos puntos de comercialización en Patagonia y en todo el país”.

Charlando con Yo Como días atrás en su casa -en el marco del evento Enbhiga Bienestar- comentaba que se anotó en el mundial de alfajores para estimulada por su entorno que por ella misma. Se inscribió, mandó las muestras y se olvidó. Un viernes de agosto terminó de cerrar los ingresos y egresos de su emprendimiento y las cuentas daban en rojo. A seguir remándola nunca mejor dicho en dulce de leche. Sábado trabajó a destajo para remontar el déficit bancario y el domingo a la mañana cuando se despierta su celu estallaba de mensajes. “No lo podía creer, no entendía nada. El diario “Río Negro” fue uno de los primeros en llamarme para hacer una nota”, dice.

A partir de ese momento su marca explotó y los pedidos crecieron a una velocidad que la asustó. Pero una vez más su espíritu emprendedor se puso a prueba. Ahora, quienes quieran charlar con ella tienen una excusa perfecta para conocerla personalmente. ¿Dónde? En la Fiesta Nacional de la Fruta Fina en El Hoyo que se realizará el 6, 7 y 8 de enero próximo. Almendra será una de las protagonistas principales de este eventazo que une la gastronomía, la producción y el turismo con la oferta de exquisiteces más variada e irresistible que uno pueda imaginarse.

Creado en «Los Retamos», en El Hoyo.

Claramente el paisaje de la Comarca Andina queda representado en estos alfajores. El tiempo, las temperaturas que condicionan las producciones, las técnicas familiares, los gustos colectivos, con algo de chocolate puro de primera calidad, logran aunarse y traducirse en esta propuesta.

Como Lio, Almendra siempre contó con el apoyo de la familia y con un equipo de trabajo que la acompaña en la cocina, logrando el premio mayor. Gran talento supo desarrollar en equipo que sabe a frambuesa y chocolate.

