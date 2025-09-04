Mirá que fácil es hacer caldo concentrado de verduras para conserva

Lista de Ingredientes calabaza: 400 gr cebolla: 350 gr zanahoria: 300 gr apio: 200 gr ajo: 5 dientes perejil: 1 atado sal fina: 400 gr aceite de oliva: 3 cdas.

Preparación

Rinde 1 kilo de caldo para 5 frascos de 200 gr c/u.

En una olla amplia colocar aceite de oliva y todas las verduras cortadas en trozos pequeños. Mezclar bien y añadir el perejil picado. Cocinar a fuego bajo durante 5 minutos, hasta que las verduras comiencen a eliminar líquido. En ese momento añadir la sal, mezclar bien y cocinar durante 1 hora y media aproximadamente, hasta que las verduras estén completamente cocidas y se reduzcan los líquidos.

Retirar del fuego y procesar todo hasta obtener un puré homogéneo. Retirar de la olla y colocar en una sartén amplia a fuego bajo. Mezclar constantemente y cocinar durante unos 20 minutos para eliminar la mayor cantidad de líquido que pueda quedar.

Retirar de la sartén y colocar en caliente dentro de frascos esterilizados. Taparlos y dejar enfriar a temperatura ambiente. Al utilizar una proporción aproximada del 30% de sal, este caldo se puede conservar en la alacena hasta un año sin problemas.

El truco está en la sal: actúa como conservante natural, evitando el desarrollo de microorganismos y ayudando a preservar el sabor. Por eso, aunque la proporción de sal pueda parecer alta, es clave para su duración. Al momento de utilizarlo, se colocan 1 a 2 cucharaditas por preparación, se puede disolver en agua previamente o colocar directamente. Una vez abierto conservar refrigerado.