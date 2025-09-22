Buñuelos de arroz sin harina ni fritura: fáciles, rápidos y crujientes
Una receta rápida, saludable y sin complicaciones para un almuerzo o merienda crujiente en minutos. Cómo prepararlos en minutos.
Lista de Ingredientes
taza de arroz cocido: 2
huevo: 1
cucharadas de aceite neutro (girasol, maíz o coco): 2
cucharada de queso rallado: 1
Sal, pimienta y especias a gusto (pimentón, ajo en polvo, perejil): c/n
cebolla chica picada fina: 1
Si buscás una opción rápida, saludable y deliciosa para el almuerzo o una picada, los buñuelos de arroz son la alternativa ideal. Esta versión, además de ser liviana, no requiere fritura ni harina, lo que la convierte en una receta fácil y saludable de preparar.
Paso a paso: cómo hacer buñuelos de arroz
- Precalentá el horno a 200 °C y prepará una bandeja con papel manteca.
- Mezclá el arroz cocido, el huevo, la cebolla, el queso y las especias en un bowl hasta obtener una masa homogénea.
- Formá los buñuelos con las manos humedecidas. Podés hacer bolitas o pequeñas tortitas, y colocarlas en la bandeja dejando espacio entre cada una.
- Horneá durante 20-25 minutos, hasta que estén dorados y crocantes. Para un resultado aún más crujiente, dales vuelta a mitad de cocción.
- Servilos calientes, solos o acompañados de salsas saludables como yogur natural con hierbas o guacamole.
Práctica y nutritiva: ideal para cualquier momento del día
Esta receta exprés no solo es práctica y nutritiva, sino que también ofrece la posibilidad de disfrutar de un almuerzo diferente en minutos, sin renunciar al sabor ni a la textura.
