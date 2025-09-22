Buñuelos de arroz sin harina ni fritura: fáciles, rápidos y crujientes

Lista de Ingredientes taza de arroz cocido: 2 huevo: 1 cucharadas de aceite neutro (girasol, maíz o coco): 2 cucharada de queso rallado: 1 Sal, pimienta y especias a gusto (pimentón, ajo en polvo, perejil): c/n cebolla chica picada fina: 1

Si buscás una opción rápida, saludable y deliciosa para el almuerzo o una picada, los buñuelos de arroz son la alternativa ideal. Esta versión, además de ser liviana, no requiere fritura ni harina, lo que la convierte en una receta fácil y saludable de preparar.

Paso a paso: cómo hacer buñuelos de arroz

Precalentá el horno a 200 °C y prepará una bandeja con papel manteca.

Mezclá el arroz cocido, el huevo, la cebolla, el queso y las especias en un bowl hasta obtener una masa homogénea.

Formá los buñuelos con las manos humedecidas. Podés hacer bolitas o pequeñas tortitas, y colocarlas en la bandeja dejando espacio entre cada una.

Horneá durante 20-25 minutos, hasta que estén dorados y crocantes. Para un resultado aún más crujiente, dales vuelta a mitad de cocción.

Servilos calientes, solos o acompañados de salsas saludables como yogur natural con hierbas o guacamole.

Práctica y nutritiva: ideal para cualquier momento del día

Esta receta exprés no solo es práctica y nutritiva, sino que también ofrece la posibilidad de disfrutar de un almuerzo diferente en minutos, sin renunciar al sabor ni a la textura.

Imagen generada con IA.