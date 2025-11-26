SUSCRIBITE
Yo Como

Sin tiempo (o ganas) de cocinar… ensalada en frasco, una receta salvadora

Una idea maravillosa, ideal para los días de mucho calor y pocas ideas. La sugerencia es de @delicomida.

Lista de Ingredientes

PARA EL ADEREZO: --

palta: ½ unidad

yogur griego: ½ taza

cilantro: 1 puñado

ajo: 1 diente

limón: 1

sal: a gusto

agua: 4 cdas.

PARA LA ENSALADA: --

aceitunas negras: 150 gr

tomates cherry: 150 gr

cebolla morada: 1

garbanzo cocido o de lata: 150 gr

pepino: 1

pasta cocida: c/n

Preparación

Una receta que no tiene ningún secreto ni sobresaltos. Empezamos por el aderezo. Vamos a mixear o procesar la palta con el ajo, el perejil, el yogur y las cucharada de agua, sin olvidarnos de sazonar. Reservamos.

Mientras ponemos a cocinar la pasta, vamos cortando la verdura: aceitunas en ruedas, tomates a la mitad, pepino y cebolla en brunoise. Hecho esto comenzamos a llenar los frascos. Primero el aderezo, luego las aceitunas, tomates, cebolla, garbanzos (previamente cocidos o de lata), pepino y por último la pasta.

Cerramos los frascos y llevamos a la heladera. Esta ensalada se conserva hasta 4 días en frío.


