Sin tiempo (o ganas) de cocinar… ensalada en frasco, una receta salvadora
Una idea maravillosa, ideal para los días de mucho calor y pocas ideas. La sugerencia es de @delicomida.
Lista de Ingredientes
PARA EL ADEREZO: --
palta: ½ unidad
yogur griego: ½ taza
cilantro: 1 puñado
ajo: 1 diente
limón: 1
sal: a gusto
agua: 4 cdas.
PARA LA ENSALADA: --
aceitunas negras: 150 gr
tomates cherry: 150 gr
cebolla morada: 1
garbanzo cocido o de lata: 150 gr
pepino: 1
pasta cocida: c/n
Preparación
Una receta que no tiene ningún secreto ni sobresaltos. Empezamos por el aderezo. Vamos a mixear o procesar la palta con el ajo, el perejil, el yogur y las cucharada de agua, sin olvidarnos de sazonar. Reservamos.
Mientras ponemos a cocinar la pasta, vamos cortando la verdura: aceitunas en ruedas, tomates a la mitad, pepino y cebolla en brunoise. Hecho esto comenzamos a llenar los frascos. Primero el aderezo, luego las aceitunas, tomates, cebolla, garbanzos (previamente cocidos o de lata), pepino y por último la pasta.
Cerramos los frascos y llevamos a la heladera. Esta ensalada se conserva hasta 4 días en frío.
