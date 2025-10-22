SUSCRIBITE
Papas bravas: cómo hacerlas bien picantes

Una receta no apta para cardíacos o para quienes no soportan los sabores fuertes. La sugerencia es de @chantalabad.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

papas medianas: 5

aceite neutro: c/n

sal fina: 1 cdita.

pimienta molida: 1 cda.

pimentón picante: 1 cda.

cebolla en polvo: 1 cda.

ajo en polvo: 1 cdita.

ralladura de limón: 1

PARA LA SALSA: --

ajo: 1 diente

jalapeño o rocoto: a gusto

aceite de oliva: c/n

salsa de tomate: 380 gr

Preparación

Cascar las papas lavadas con piel hasta q se escuche el «crack». Freirlas en abundante aceite neutro caliente.

Una vez doradas, sacar y pasar directamente a la mezcla de sal, pimienta, pimentón picante, cebolla en polvo, ralladura de limón y ajo en polvo.

Para la salsa: rehogar en aceite de oliva, el ajo y el jalapeño. Agregar la salsa de tomate y cocinar por unos minutos. En caso de desearlo, procesar o mixear. Acompañar las papas con la salsa.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil

Verduras
Preparación

