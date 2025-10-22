Papas bravas: cómo hacerlas bien picantes
Una receta no apta para cardíacos o para quienes no soportan los sabores fuertes. La sugerencia es de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
papas medianas: 5
aceite neutro: c/n
sal fina: 1 cdita.
pimienta molida: 1 cda.
pimentón picante: 1 cda.
cebolla en polvo: 1 cda.
ajo en polvo: 1 cdita.
ralladura de limón: 1
PARA LA SALSA: --
ajo: 1 diente
jalapeño o rocoto: a gusto
aceite de oliva: c/n
salsa de tomate: 380 gr
Preparación
Cascar las papas lavadas con piel hasta q se escuche el «crack». Freirlas en abundante aceite neutro caliente.
Una vez doradas, sacar y pasar directamente a la mezcla de sal, pimienta, pimentón picante, cebolla en polvo, ralladura de limón y ajo en polvo.
Para la salsa: rehogar en aceite de oliva, el ajo y el jalapeño. Agregar la salsa de tomate y cocinar por unos minutos. En caso de desearlo, procesar o mixear. Acompañar las papas con la salsa.
Comentarios