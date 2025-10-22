SUSCRIBITE
20 min cronometro
Yo Como

Paso a paso: cómo hacer pancitos en sartén

Un amasado más que rápido para esta receta. Simple y que se combina con lo que quieras. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
20 min cronometro
Yo Como

Paso a paso: cómo hacer pancitos en sartén

Un amasado más que rápido para esta receta. Simple y que se combina con lo que quieras. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 000: 400 gr

yogur natural o queso crema: 100 gr

agua: 200 ml

levadura seca: 5 gr

sal: 1 cda.

azúcar: 2 cdas.

polenta: c/n

Preparación

1. En un bol mezclamos la harina con la sal y el azúcar. Luego sumamos el agua y el yogur, por último la levadura activada. Amasar bien y dejar reposar a temperatura ambiente bien tapado por 1 hora.

2. Bajar a la mesa, estirar y hacer un pliegue. Cortamos con cortante de 6 cm. Colocar en un lienzo con polenta y tapar bien. Dejar leudar 30 minutos más.

3. Cocinar en sartén con tapa de 15 a 20 minutos. Listo, a disfrutar.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

panificación

Receta fácil
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias