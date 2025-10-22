Paso a paso: cómo hacer pancitos en sartén
Un amasado más que rápido para esta receta. Simple y que se combina con lo que quieras. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.
Lista de Ingredientes
harina 000: 400 gr
yogur natural o queso crema: 100 gr
agua: 200 ml
levadura seca: 5 gr
sal: 1 cda.
azúcar: 2 cdas.
polenta: c/n
Preparación
1. En un bol mezclamos la harina con la sal y el azúcar. Luego sumamos el agua y el yogur, por último la levadura activada. Amasar bien y dejar reposar a temperatura ambiente bien tapado por 1 hora.
2. Bajar a la mesa, estirar y hacer un pliegue. Cortamos con cortante de 6 cm. Colocar en un lienzo con polenta y tapar bien. Dejar leudar 30 minutos más.
3. Cocinar en sartén con tapa de 15 a 20 minutos. Listo, a disfrutar.
