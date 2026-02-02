Qué cocinar esta semana: menú día por día del 2 al 6 de febrero por el chef Roberto Montiel

Una nueva semana para compartir saberes y sabores. No pienses tanto en qué vas a cocinar porque te tenemos la solución para cinco días. Comida con toque gourmet, pero con todo el sabor casero que nos gusta. La elección esta vez la hizo el Roberto Montiel, Chef Ejecutivo de Casa Blanca Restaurante y Eventos Del grupo Global. A tomar nota y poner en práctica.

Roberto Montiel, Chef Ejecutivo de Casa Blanca restaurante y Eventos del Grupo Global.





Listado de compras

2 repollo blanco

2 latas de atún al aceite

300 ml de aceite

450 ml de crema

200 ml puré de tomates

2 cebollas

5 diente de ajo

1 kilo de papas

100 gr jamón cocido

6 huevos

100 gr queso rallado

1 cda. harina de trigo (o mezcla sin TACC)

nuez moscada

1 paquete de pasta seca: Fusilli

300 gr almendras

1 litro de leche

50 gr miga de pan

8 costillas de cerdo delgadas

1 morrón rojo grande

aceite de oliva

orégano

800 gr merluza

8 puerros

2 cdas. yogur griego sin sabor

LUNES: Rollitos de repollo con atún



Ingredientes (para 4 personas):

– 1 repollo blanco

– 2 latas de atún al aceite

– 300 ml de aceite

– 200 ml de crema

– 200 ml puré de tomate

– 2 cebollas

– 1 diente de ajo



Preparación

1. En un bol poner el atún con el diente de ajo machacado o picado, la mitad del aceite y la mitad de la crema. Batir todo junto y añadir lentamente y alternando, el resto del aceite y de la crema, sin dejar de batir hasta obtener una consistencia como de puré de papas.

2. Hervir el repollo en abundante agua salada durante 10 minutos, escurrir y separar las hojas. Picar las cebollas y saltear en aceite hasta que estén doradas. Agregar el puré de tomate, salpimentar y cocinar por 15 minutos.

3. Extender las hojas de repollo, rellenarlas y enrollarlas en si mismas confeccionando paquetitos. Servir dando un golpe de horno a los paquetitos con la salsa de tomate por debajo.

MARTES: Budín de papas



Ingredientes (para 4 personas):

– 1 kilo de papas

– 100 gr jamón cocido

– 3 huevos

– 150 gr manteca

– 50 gr queso rallado

– 1 cda. harina de trigo (o mezcla sin TACC)

– nuez moscada



Preparación

1. Lavar las papas y cocinarlas con piel. Una vez cocidas pasarlas por un tamiz. Añadir 100 gr de manteca, el jamón picado, el queso rallado, las yemas de huevo (guardar las claras), una pizca de nuez moscada y sal.

2. Batir las claras a punto nieve y añadir a la mezcla anterior delicadamente.

3. Engrasar con el resto de la manteca un molde de torta, espolvorear ligeramente con la harina y verter la preparación. Cocinar en horno, precalentado a 190° C, 1 hora aproximadamente. Sacar dejar reposar unos minutos, desmoldar y servirlo caliente con ensaladas de verdes.

MIÉRCOLES: Pasta con salsa de almendras



Ingredientes (4 personas):

– 1 paquete de pasta seca, preferentemente Fusilli

– 300 gr almendras

– ½ litro de leche

– 50 gr miga de pan

– 50 gr manteca

– 2 dientes de ajo



Preparación

1. Cocinar la leche hasta ebullición, bajar el fuego y agregar los dientes de ajo pelados. Cocinar a fuego bajo 15 minutos y al sacar de fuego agregar la miga de pan en trocitos. Dejar reposar.

2. Tostar levemente las almendras en el horno, sacarles la piel y machacar en mortero.

3. En el vaso de la batidora poner la leche, las almendras y un poco de sal, batir todo hasta que este homogénea, si es necesario poner un poco de leche.

4. Cocinar la pasta al dente, colar y poner en la misma olla con la manteca. Mezclar con la salsa de almendras, servir caliente espolvoreando con muy poco pimentón rojo dulce.

JUEVES: Costillas de cerdo en colchón de repollo y morrones



Ingredientes (4 personas):

– 8 costillas de cerdo delgadas

– ½ repollo blanco

– 1 morrón rojo grande

– 100 gr manteca

– aceite de oliva

– orégano a gusto



Preparación

1. Cortar el repollo en juliana y cocinar en la manteca, agregando el morrón rojo también cortado en juliana. Salpimentar y cocinar tapado en fuego mínimo por 15 minutos.

2. Salar las costillas, espolvorear con orégano y cocinar a gusto.

3. Servir las costillas de cerdo sobre el colchón de repollo y morrón.

VIERNES: Gratinado de merluza y puerros



Ingredientes (4 personas):

– 800 gr merluza

– 8 puerros

– 200 gr crema

– 3 yemas de huevo

– 50 gr queso rallado

– 2 cdas. yogur griego sin sabor



Preparación

1. Sellar a fuego fuerte, en manteca, la merluza cortada en dados. Reservar.

2. Lavar el puerro y cortar en rodajas finas. Saltear en manteca hasta que tome color. Agregar la crema y cocinar unos minutos más. Retirar del fuego, incorporar las yemas batidas y la merluza. Rectificar sal y pimienta.

3. Verter todo en un molde de horno, previamente engrasado con manteca. Espolvorear el queso rallado y gratinar a fuego fuerte.