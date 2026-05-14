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Energía

YPF aumentó la nafta y el gasoil: así quedaron los precios de los combustibles en Neuquén, Roca, Bariloche y Viedma

El nuevo ajuste fue anunciado por el presidente de la petrolera, Horacio Marín. Se trata de un incremento del 1% que empezó a regir este 14 de mayo.

Redacción

Por Redacción

YPF aumentó el combustible. Foto: Mati Subat

YPF aumentó el combustible. Foto: Mati Subat

El miércoles por la noche, YPF comunicó que volvería a aplicar una suba en los precios de los combustibles. El ajuste surge debido a la situación en Medio Oriente que está afectando la comercialización de petróleo.

El incremento que se fijó en un 1%, empezó regir desde este 14 de mayo. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, indicó que pese al aumento, tanto el «buffer» como el «micropricing» seguirán vigentes.

Cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil en Neuquén

Luego del ajuste, los precios en los surtidores de Neuquén quedaron de la siguiente manera:

  • Nafta Súper: $1.805
  • Infinia: $2.054
  • Infinia Diésel: $2.534
Estación de servicio en Neuquén. Foto: Mati Subat

Cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil en Roca

En tanto los precios en la ciudad de Roca quedaron así:

  • Nafta Súper: $1.822
  • Infinia: $2.074
  • Diesel 500: $2.200
  • Infinia Diésel: $2.480
Estación de servicio en Avenida Roca y Ruta 22. Foto: Juan Thomes

Cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil en Viedma

Los precios de los surtidores en Viedma quedaron de la siguiente manera:

  • Nafta Súper: $1.822
  • Infinia: $2.074
  • Diesel 500: $2.200
  • Infinia Diésel: $2.480
Estación de servicio en Viedma. Foto: Diario RÍO NEGRO

Cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil en Bariloche

Tras la suba del 1%, así quedaron los precios en Bariloche

  • Nafta Súper: $1.822
  • Infinia: $2.074
  • Diesel 500: $2.200
  • Infinia Diésel: $2.480

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El miércoles por la noche, YPF comunicó que volvería a aplicar una suba en los precios de los combustibles. El ajuste surge debido a la situación en Medio Oriente que está afectando la comercialización de petróleo.

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