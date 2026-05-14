YPF aumentó la nafta y el gasoil: así quedaron los precios de los combustibles en Neuquén, Roca, Bariloche y Viedma

El miércoles por la noche, YPF comunicó que volvería a aplicar una suba en los precios de los combustibles. El ajuste surge debido a la situación en Medio Oriente que está afectando la comercialización de petróleo.

El incremento que se fijó en un 1%, empezó regir desde este 14 de mayo. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, indicó que pese al aumento, tanto el «buffer» como el «micropricing» seguirán vigentes.

Cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil en Neuquén

Luego del ajuste, los precios en los surtidores de Neuquén quedaron de la siguiente manera:

Nafta Súper: $1.805

Infinia: $2.054

Infinia Diésel: $2.534

Estación de servicio en Neuquén. Foto: Mati Subat

Cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil en Roca

En tanto los precios en la ciudad de Roca quedaron así:

Nafta Súper: $1.822

Infinia: $2.074

Diesel 500: $2.200

Infinia Diésel: $2.480

Estación de servicio en Avenida Roca y Ruta 22. Foto: Juan Thomes

Cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil en Viedma

Los precios de los surtidores en Viedma quedaron de la siguiente manera:

Nafta Súper: $1.822

Infinia: $2.074

Diesel 500: $2.200

Infinia Diésel: $2.480

Estación de servicio en Viedma. Foto: Diario RÍO NEGRO

Cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil en Bariloche

Tras la suba del 1%, así quedaron los precios en Bariloche