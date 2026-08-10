Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 10 al 14 de agosto por el chef Julio Guth
Un menú fácil de preparar. Cinco platos con ingredientes que todos tenemos o podemos conseguir. La semana está resuelta, en cuestión de comidas.
«El invierno invita a volver a los platos de olla, las salsas que perfuman la cocina y las comidas que reconfortan desde el primer bocado. Para esta semana proponemos un menú potente, pensado para los días de mucho frío, con recetas caseras, abundantes y fáciles de preparar».
«La propuesta también busca demostrar que es posible cocinar de manera más saludable sin renunciar al sabor. A lo largo del menú aplicamos técnicas sencillas que cualquier persona puede incorporar en su cocina diaria: blanquear los chorizos para reducir parte de su grasa, utilizar aceite de oliva en las cocciones, elegir leche descremada para una polenta igual de cremosa o aprovechar mejor cada ingrediente. Son pequeños cambios que hacen la diferencia y permiten disfrutar de platos tradicionales con una mirada más equilibrada».
«Hay clásicos que nunca fallan, preparaciones económicas y una pasta cremosa para cerrar la semana con un gusto especial», Julio Guth.
Listado de compras
- 600 gr carne picada especial
- 8 chorizos frescos
- 500 gr salchicha parrillera
- 700 gr hígado vacuno
- 500 gr pechuga de pollo
- 2 litros de leche
- 150 gr manteca
- 200 gr queso rallado
- 200 gr mozzarella
- 150 gr queso azul
- 200 gr queso cremoso
- 200 gr pategrás o fontina
- 250 cc crema de leche
- 2 kg papas
- 3 cebollas
- 2 cebollas de verdeo
- 2 zanahorias
- 2 ramitas de apio
- 1 kg espinaca fresca
- 1 morrón rojo
- 1 cabeza de ajo
- perejil fresco
- 500 gr polenta instantánea
- 500 gr pasta corta seca
- 300 gr arroz largo fino
- 2 tapas para tarta
- 700 gr puré tomate
- aceite + aceite de oliva
- harina
- nuez moscada + orégano
- pimentón + ají molido
- laurel + sal + pimienta
LUNES: Polenta cremosa con salsa boloñesa
Ingredientes (4 personas):
Para la polenta
– 400 gr polenta instantánea
– 750 ml caldo de verduras
– 750 ml leche descremada
– 60 gr manteca
– 80 gr queso rallado
– 1 diente de ajo
Para la boloñesa
– 600 gr carne picada especial
– 1 cebolla
– 1 zanahoria
– 1 rama de apio
– 1 diente de ajo
– 700 gr puré de tomate
– 1 hoja de laurel
– aceite de oliva
– sal y pimienta
Preparación
1. Rehogar lentamente la cebolla, la zanahoria, el apio y el ajo picados hasta que estén bien tiernos.
2. Incorporar la carne picada y cocinar hasta que tome color dorado.
3. Agregar el puré de tomate y la hoja de laurel. Cocinar a fuego muy bajo durante 45 minutos.
4. Mientras tanto, en otra olla, llevar a hervor el caldo junto con la leche descremada y el ajo picado. Incorporar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente con una cuchara de madera para evitar la formación de grumos.
5. Bajar el fuego y cocinar durante unos minutos. Finalizar con la manteca y el queso rallado, mezclando hasta obtener una textura bien cremosa.
6. Servir la polenta con abundante salsa boloñesa.
- Para que salga perfecta: cuanto más tiempo cocine la salsa boloñesa a fuego bajo, más concentrado y equilibrado será su sabor.
MARTES: Chorizos a la pomarola con puré de papas
Ingredientes (4 personas):
– 8 chorizos frescos
– 1 cebolla
– 1 morrón rojo
– 2 dientes de ajo
– 700 gr puré de tomate
– 1 kg de papas
– 60 gr manteca
– leche
– aceite de oliva
– orégano + laurel
– sal y pimienta
Preparación
1. Blanquear los chorizos colocándolos a calentar en una olla a partir de agua fría. Una vez que rompa el hervor, cocinar durante 5 minutos a fuego bajo. Escurrir y reservar.
2. En una olla, rehogar con un chorrito de aceite de oliva la cebolla, el morrón y el ajo picados en cubos pequeños.
3. Incorporar el puré de tomate, el laurel y el orégano. Cocinar durante unos minutos.
4. Agregar los chorizos y continuar la cocción durante 35 minutos a fuego bajo.
5. Mientras tanto, preparar un puré clásico de papas con manteca y leche.
6. Servir los chorizos sobre el puré y cubrir con abundante salsa.
- Para que salga perfecto: blanquear los chorizos antes de cocinarlos permite eliminar parte de su grasa sin perder sabor, logrando un plato más liviano.
MIÉRCOLES: Tarta de espinaca y salchicha parrillera
Ingredientes (4 personas):
– 2 tapas para tarta
– 500 gr salchicha parrillera
– 2 atados de espinaca
– 1 cebolla
– 100 gr mozzarella
– 3 huevos
– 50 gr queso rallado
– aceite de oliva
– sal + pimienta + nuez moscada
Preparación
1. Lavar muy bien la espinaca y saltearla en una sartén amplia, en tandas, hasta que pierda volumen. Reservar.
2. Blanquear la salchicha parrillera a partir de agua fría durante 5 minutos. Escurrir, cortar en pequeños trozos y reservar.
3. Rehogar la cebolla picada en cubos pequeños hasta que esté transparente.
4. Mezclar la espinaca, la salchicha, la cebolla, los huevos, la mozzarella y el queso rallado. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
5. Forrar una tartera con una tapa de masa, colocar el relleno y cubrir con la otra tapa.
6. Cocinar en horno precalentado hasta que la masa esté bien dorada.
- Para que salga perfecta: al saltear la espinaca en lugar de hervirla conserva mejor su sabor, su color y buena parte de sus nutrientes, además de evitar que el relleno tenga exceso de líquido.
JUEVES: Hígado a la plancha con arroz cremoso al verdeo
Ingredientes (4 personas):
– 700 gr hígado vacuno cortado en bifes
– 300 gr arroz largo fino
– 2 cebollas de verdeo
– 50 gr manteca
– 50 gr queso rallado
– aceite de oliva
– perejil fresco
– sal + pimienta
Preparación
1. Cocinar el arroz según las indicaciones del envase.
2. Rehogar la cebolla de verdeo picada en la manteca.
3. Incorporar el arroz cocido y el queso rallado. Mezclar hasta obtener una preparación cremosa.
4. Cocinar el hígado sobre una plancha o sartén bien caliente durante 2 a 3 minutos por lado.
5. Salar únicamente al finalizar la cocción.
6. Servir acompañado por el arroz cremoso y terminar con abundante perejil picado.
- Para que salga perfecto: no prolongues la cocción del hígado. Si se cocina de más, pierde jugosidad y se vuelve más firme.
VIERNES: Penne rigate con salsa cuatro quesos y pollo dorado
Ingredientes (4 personas):
– 500 gr penne rigate
– 500 gr pechuga de pollo
– 250 cc crema de leche
– 200 gr queso cremoso
– 150 gr queso azul
– 100 gr mozzarella
– 80 gr queso de cáscara roja o queso Mar del Plata rallado grueso
– aceite de oliva
– pimienta negra
Preparación
1. Cocinar la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente.
2. Cortar el pollo en cubos y dorarlo en una olla con un chorrito de aceite de oliva. Retirar y reservar.
3. En la misma olla, calentar la crema de leche e incorporar los quesos comenzando por los de pasta más dura y finalizando con los más blandos. Mezclar suavemente con una cuchara de silicona o madera hasta obtener una salsa lisa y homogénea.
4. Incorporar el pollo y cocinar un minuto más.
5. Agregar la pasta, mezclar cuidadosamente y servir de inmediato.
- Para que salga perfecta: reservá una taza del agua de cocción de la pasta. Agregar un pequeño chorrito a la salsa permitirá obtener una textura más sedosa y lograr que se adhiera mejor a los fideos.
Comentarios