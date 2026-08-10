Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 10 al 14 de agosto por el chef Julio Guth

«El invierno invita a volver a los platos de olla, las salsas que perfuman la cocina y las comidas que reconfortan desde el primer bocado. Para esta semana proponemos un menú potente, pensado para los días de mucho frío, con recetas caseras, abundantes y fáciles de preparar».

«La propuesta también busca demostrar que es posible cocinar de manera más saludable sin renunciar al sabor. A lo largo del menú aplicamos técnicas sencillas que cualquier persona puede incorporar en su cocina diaria: blanquear los chorizos para reducir parte de su grasa, utilizar aceite de oliva en las cocciones, elegir leche descremada para una polenta igual de cremosa o aprovechar mejor cada ingrediente. Son pequeños cambios que hacen la diferencia y permiten disfrutar de platos tradicionales con una mirada más equilibrada».

«Hay clásicos que nunca fallan, preparaciones económicas y una pasta cremosa para cerrar la semana con un gusto especial», Julio Guth.

Julio Guth, chef y cocinero de @juan_delicias_wine_ok



Listado de compras

600 gr carne picada especial

8 chorizos frescos

500 gr salchicha parrillera

700 gr hígado vacuno

500 gr pechuga de pollo

2 litros de leche

150 gr manteca

200 gr queso rallado

200 gr mozzarella

150 gr queso azul

200 gr queso cremoso

200 gr pategrás o fontina

250 cc crema de leche

2 kg papas

3 cebollas

2 cebollas de verdeo

2 zanahorias

2 ramitas de apio

1 kg espinaca fresca

1 morrón rojo

1 cabeza de ajo

perejil fresco

500 gr polenta instantánea

500 gr pasta corta seca

300 gr arroz largo fino

2 tapas para tarta

700 gr puré tomate

aceite + aceite de oliva

harina

nuez moscada + orégano

pimentón + ají molido

laurel + sal + pimienta

LUNES: Polenta cremosa con salsa boloñesa



Ingredientes (4 personas):

Para la polenta

– 400 gr polenta instantánea

– 750 ml caldo de verduras

– 750 ml leche descremada

– 60 gr manteca

– 80 gr queso rallado

– 1 diente de ajo

Para la boloñesa

– 600 gr carne picada especial

– 1 cebolla

– 1 zanahoria

– 1 rama de apio

– 1 diente de ajo

– 700 gr puré de tomate

– 1 hoja de laurel

– aceite de oliva

– sal y pimienta



Preparación

1. Rehogar lentamente la cebolla, la zanahoria, el apio y el ajo picados hasta que estén bien tiernos.

2. Incorporar la carne picada y cocinar hasta que tome color dorado.

3. Agregar el puré de tomate y la hoja de laurel. Cocinar a fuego muy bajo durante 45 minutos.

4. Mientras tanto, en otra olla, llevar a hervor el caldo junto con la leche descremada y el ajo picado. Incorporar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente con una cuchara de madera para evitar la formación de grumos.

5. Bajar el fuego y cocinar durante unos minutos. Finalizar con la manteca y el queso rallado, mezclando hasta obtener una textura bien cremosa.

6. Servir la polenta con abundante salsa boloñesa.

Para que salga perfecta: cuanto más tiempo cocine la salsa boloñesa a fuego bajo, más concentrado y equilibrado será su sabor.

MARTES: Chorizos a la pomarola con puré de papas



Ingredientes (4 personas):

– 8 chorizos frescos

– 1 cebolla

– 1 morrón rojo

– 2 dientes de ajo

– 700 gr puré de tomate

– 1 kg de papas

– 60 gr manteca

– leche

– aceite de oliva

– orégano + laurel

– sal y pimienta



Preparación

1. Blanquear los chorizos colocándolos a calentar en una olla a partir de agua fría. Una vez que rompa el hervor, cocinar durante 5 minutos a fuego bajo. Escurrir y reservar.

2. En una olla, rehogar con un chorrito de aceite de oliva la cebolla, el morrón y el ajo picados en cubos pequeños.

3. Incorporar el puré de tomate, el laurel y el orégano. Cocinar durante unos minutos.

4. Agregar los chorizos y continuar la cocción durante 35 minutos a fuego bajo.

5. Mientras tanto, preparar un puré clásico de papas con manteca y leche.

6. Servir los chorizos sobre el puré y cubrir con abundante salsa.

Para que salga perfecto: blanquear los chorizos antes de cocinarlos permite eliminar parte de su grasa sin perder sabor, logrando un plato más liviano.

MIÉRCOLES: Tarta de espinaca y salchicha parrillera



Ingredientes (4 personas):

– 2 tapas para tarta

– 500 gr salchicha parrillera

– 2 atados de espinaca

– 1 cebolla

– 100 gr mozzarella

– 3 huevos

– 50 gr queso rallado

– aceite de oliva

– sal + pimienta + nuez moscada



Preparación

1. Lavar muy bien la espinaca y saltearla en una sartén amplia, en tandas, hasta que pierda volumen. Reservar.

2. Blanquear la salchicha parrillera a partir de agua fría durante 5 minutos. Escurrir, cortar en pequeños trozos y reservar.

3. Rehogar la cebolla picada en cubos pequeños hasta que esté transparente.

4. Mezclar la espinaca, la salchicha, la cebolla, los huevos, la mozzarella y el queso rallado. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

5. Forrar una tartera con una tapa de masa, colocar el relleno y cubrir con la otra tapa.

6. Cocinar en horno precalentado hasta que la masa esté bien dorada.

Para que salga perfecta: al saltear la espinaca en lugar de hervirla conserva mejor su sabor, su color y buena parte de sus nutrientes, además de evitar que el relleno tenga exceso de líquido.

JUEVES: Hígado a la plancha con arroz cremoso al verdeo



Ingredientes (4 personas):

– 700 gr hígado vacuno cortado en bifes

– 300 gr arroz largo fino

– 2 cebollas de verdeo

– 50 gr manteca

– 50 gr queso rallado

– aceite de oliva

– perejil fresco

– sal + pimienta



Preparación

1. Cocinar el arroz según las indicaciones del envase.

2. Rehogar la cebolla de verdeo picada en la manteca.

3. Incorporar el arroz cocido y el queso rallado. Mezclar hasta obtener una preparación cremosa.

4. Cocinar el hígado sobre una plancha o sartén bien caliente durante 2 a 3 minutos por lado.

5. Salar únicamente al finalizar la cocción.

6. Servir acompañado por el arroz cremoso y terminar con abundante perejil picado.

Para que salga perfecto: no prolongues la cocción del hígado. Si se cocina de más, pierde jugosidad y se vuelve más firme.

VIERNES: Penne rigate con salsa cuatro quesos y pollo dorado



Ingredientes (4 personas):

– 500 gr penne rigate

– 500 gr pechuga de pollo

– 250 cc crema de leche

– 200 gr queso cremoso

– 150 gr queso azul

– 100 gr mozzarella

– 80 gr queso de cáscara roja o queso Mar del Plata rallado grueso

– aceite de oliva

– pimienta negra



Preparación

1. Cocinar la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente.

2. Cortar el pollo en cubos y dorarlo en una olla con un chorrito de aceite de oliva. Retirar y reservar.

3. En la misma olla, calentar la crema de leche e incorporar los quesos comenzando por los de pasta más dura y finalizando con los más blandos. Mezclar suavemente con una cuchara de silicona o madera hasta obtener una salsa lisa y homogénea.

4. Incorporar el pollo y cocinar un minuto más.

5. Agregar la pasta, mezclar cuidadosamente y servir de inmediato.