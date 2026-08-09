Hay más de 1.500 camiones varados en Neuquén este domingo 9: restringen rutas por la alerta y trasladan vehículos al autódromo

El temporal de nieve y las bajas temperaturas siguen afectando el tránsito internacional en Neuquén. En Mendoza, el Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR), uno de los paso terrestre hacia Chile más concurridos al país, cumplió un mes clausurado por las inclemencias climáticas. A esto, se suman que en Neuquén los cruces varían su operabilidad dependiendo el día, por lo que no todos los transportistas alcanzan a cruzar y este domingo 9 de agosto se contabilizaron más de 1500 camiones varados.

Según informó Vialidad Nacional, el Paso Internacional Pino Hachado permaneció cerrado durante toda la jornada debido a que estuvo «intransitable» producto de la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada, a lo que se sumó la presencia de viento blanco.

A esto, se sumó que el Paso Internacional Cardenal Samoré sólo estuvo habilitado para los vehículos de carga unas tres horas horas y de forma unidireccional por las severas condiciones meteorológicas, por lo que a partir de las 15 se cerró el paso para los rodados pesados hacia el país vecino.

Bajo este panorama, el director de Defensa Civil de Neuquén, Carlos Cruz, confirmó a Diario RÍO NEGRO que unos 1.583 camiones se encuentras varados en la provincia.

Esta suma se contabiliza a partir de los reportes en:

Neuquén capital: 121.

Senillosa: 195.

Cutral Co y Plaza Huincul: 460.

Zapala: 303.

Las Lajas: 304.

Paso Internacional Samoré: 200.

Uno de los casos que más llamó la atención a los viajantes fue en el centro de la provincia, en donde se visualizó una fila kilométrica de vehículos de carga esperando la apertura del Paso Pino Hachado para continuar viaje hacia el límite con Chile.

En estas circunstancias, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos (SIEN) y la Policía local lleva a cabo un intenso operativo para trasladar hasta 500 camiones hacia el autódromo ubicado en Centenario, en donde se preparó el lugar con baños, puestos médicos, y servicios de limpieza.

Vialidad anunció restricciones para camiones por la alerta meteorológica este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta por vientos, nevadas y temperaturas extremadamente bajas en Neuquén para este lunes 10 de agosto. Ante este pronóstico, Vialidad Nacional anunció que rige una restricción para el transporte de carga en su circulación por rutas nacionales.

Según el último parte, la medida preventiva rige desde las 22:00 de este domingo hasta las 08:00 de mañana en:

Ruta 40 : entre el empalme de la Ruta 237 hasta el empalme con la r uta provincial 63 – Río Hermoso ; y entre Junín de los Andes y el límite con Mendoza.

: entre el hasta el empalme con la r ; y entre y el límite con Ruta 231: entre el empalme entre la Ruta 40 y la Aduana.

entre el Ruta 237: entre Piedra del Águila y el empalme con la la Ruta 40.

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