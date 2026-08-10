Esta semana en el Domuyo llega la segunda edición de la Jornada Comex Norpatagonia

La segunda edición del principal encuentro de comercio exterior de la Norpatagonia, llega este jueves 13 de agosto al Centro de Convenciones Domuyo, de la ciudad de Neuquén.



Organizado por la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), la Jornada Comex Norpatagonia ofrece once bloques y quince expertos para abordar desafíos globales, oportunidades de exportación e importación y herramientas que impulsan la competitividad de Neuquén y Río Negro.

“Las exportaciones constituyen uno de los principales motores del crecimiento económico sostenible. A su vez, las importaciones estratégicas permiten acceder a maquinaria, equipamiento, insumos y tecnologías que mejoran procesos productivos y elevan la capacidad competitiva de las empresas”, afirma la vicepresidenta de ADINEU, Natalia Muguerza.

Uno de los ejes centrales será el análisis del contexto internacional. El especialista Marcelo Elizondo abordará las transformaciones geopolíticas, la reconfiguración de las cadenas globales de valor y las oportunidades que se abren para Argentina y la Norpatagonia a partir de los cambios en el comercio mundial y los acuerdos internacionales.

“Las exportaciones son uno de los motores del crecimiento económico sostenible. A su vez, las importaciones estratégicas permiten acceder tecnologías que mejoran procesos productivos y elevan la capacidad competitiva” Natalia Muguerza, vicepresidenta de ADINEU.



La infraestructura y la logística regional también ocupan un lugar destacado. Representantes de puertos argentinos y chilenos del corredor bioceánico sur, junto a referentes de la Zona Franca Zapala y del Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén, analizarán las alternativas logísticas disponibles para mejorar la competitividad regional, fortalecer la vinculación con los océanos Atlántico y Pacífico y potenciar el desarrollo de los corredores bioceánicos.

La agenda incluirá además espacios específicos para comprender los cambios regulatorios que impactan en las operaciones internacionales. Se abordarán las novedades aduaneras e impositivas, la actualidad de la normativa bancaria vinculada al comercio exterior, el acceso a divisas, los pagos internacionales y otros aspectos clave para exportadores e importadores.



La actividad se llevará a cabo de 8:00 a 13 Hs. y es arancelada. Las entradas pueden adquirirse ingresando a www.adineu.org.